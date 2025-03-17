هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدًا؟ جواب الإفتاء المشوق!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر زكاة الفطر من العبادات المهمة في الإسلام، ولها مكانة كبيرة في حياة المسلمين،ينظر إلى هذه الزكاة كوسيلة للتطهير والتحسين الروحي، حيث تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتوفير موارد لهم في وقت العيد،وقد أثارت فتاوى جديدة حول جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا اهتمام الناس، مما يستدعي فهمًا أعمق للأحكام الشرعية المتعلقة بها، وأهميتها في المجتمع، وذلك خلال شهر رمضان المبارك وخصوصًا قبل انتهاءه.

حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

أكدت دار الإفتاء أن إخراج زكاة الفطر جائز منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر،وتتيح هذه الفتوى للمسلمين اختيار إخراج الزكاة نقدًا بدلاً من الحبوب، مما يسهل على الفقراء تلبية احتياجاتهم الأساسية،ويعتبر هذا الخيار مناسبًا خاصة في العصر الحديث، حيث يمكن أن تكون النقود أكثر فائدة في تيسير حصول المستحقين على ما يحتاجونه فعليًا.

أهمية زكاة الفطر

تُعتبر زكاة الفطر فرضًا على المسلمين، وهي واحدة من أركان الإسلام الخمسة،تُخرج قبل انتهاء وقتها المحدد، وتعمل على تطهير الصائم من اللغو والرفث، مما يزيد من روحانية العيد،وقد أكدت دار الإفتاء في توضيحاتها ضرورة الالتزام بها كوسيلة للتقرب إلى الله وتعزيز التضامن الاجتماعي بين المسلمين.

وقت إخراج زكاة الفطر

بالنسبة لموعد إخراج زكاة الفطر، فقد أوضحت دار الإفتاء أن تأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم العيد جائز، ولكن يمتنع تأخيرها دون عذر إلى ما بعد ذلك، حيث يُعتبر ذلك حرامًا ويؤثم فاعله،وأكدت أيضًا على أهمية إخراج الزكاة قبل صلاة العيد، إذ يُفضل أن تكون في أول وقتها،وهذا يعكس التزام المسلمين بالواجبات الدينية في الوقت المناسب.

شروط زكاة الفطر

كما ذُكر، فإن الزكاة لا تجب على من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أمر مهم يجب على المسلمين معرفته،يُسمح بإخراج زكاة الفطر في بلدان أخرى بعيدة عن موطن المزكي، لكن يُفضل إخراجها في البلد الذي يقيم فيه المزكي في حال وجود المستحقين،يتطلب الأمر أيضًا من المسلمين إخراج الزكاة عن أنفسهم وعن من يعولهم، مثل الزوجة والأبناء.

قيمة زكاة الفطر لعام 2025

فيما يتعلق بقيمة زكاة الفطر لعام 2025، فقد أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى سيكون 35 جنيهاً عن كل فرد، مع استحباب ال لمن يشعر بالرغبة في تقديم المزيد،يتذكر المسلمون دائمًا الحديث القرآني الذي يشدد على أهمية الإحسان “إن الله يحب المحسنين”،لذا، يجب على المسلمين أن يلتزموا بإخراج زكاة الفطر ممن يملك قوت يومه وقوت عياله ليلة العيد، مُفضلين إخراجها نقداً لتلبية احتياجات المحتاجين بشكل فعال.

تتطلب زكاة الفطر وعياً دينياً واجتماعياً، حيث تساهم في تعزيز الروابط الإنسانية وتطوير قيم التكافل بين أفراد المجتمع،وتبقى هذه العبادة نافذة لتعزيز الرحمة والإحسان، وهو ما يُعتبر جوهر الروح الإسلامية،يجب على كل مسلم الالتزام بشروط وأحكام زكاة الفطر حتى يؤكد إيمانه ويكون جزءًا من تعزيز الممارسات الإسلامية الحقيقية في المجتمع.