موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 رمضان 2025: لا تفوت اللحظة!

الرياض - أميرة القحطاني - موعد أذان المغرب هو من الأمور التي تهم المسلمين في جميع أنحاء العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك حيث يُعتبر هذا الوقت محورًا هامًا لتجمع الأسر وإفطارهم بعد يوم طويل من الصيام،يتم تحديد أوقات الأذان بناءً على الظواهر الفلكية، ولذلك يتفاوت موعد أذان المغرب من مدينة لأخرى ومن يوم لآخر،في هذا البحث، سنستعرض موعد أذان المغرب اليوم الإثنين الموافق 17 مارس، وأهميته في حياة المسلمين، بالإضافة إلى مواقيته التفصيلية في مختلف محافظات الجمهورية.

موعد أذان المغرب اليوم

تقوم العديد من المواقع الإلكترونية بتوفير معلومات دقيقة حول مواقيت الصلاة، ومنها وقت أذان المغرب، وذلك لتلبية احتياجات المسلمين الراغبين في معرفة هذه الأوقات بدقة،يُظهر التوقيت الدقيق أهمية التقاليد الدينية ويساعد على تنظيم الأنشطة اليومية في حياة المسلمين،ويتيح الوقت المناسب لأداء الصلاة والإفطار بعد الانتهاء من يوم من الصيام.

موعد أذان المغرب في المحافظات

– موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة هو في تمام الساعة 605 مساءً.

– الموعد في الجيزة سيكون في الساعة 606 مساءً.

– بالنسبة للقليوبية، فقد حُدد موعد أذان المغرب عند الساعة 605 مساءً.

– في الإسكندرية، سيُرفع الأذان في تمام الساعة 610 مساءً.

– وفي الغربية، يكون موعد الأذان في الساعة 606 مساءً.

– بينما في المنصورة، حُدد الموعد عند الساعة 604 مساءً.

– فيما يخص الشرقية، سيكون موعد الأذان في تمام الساعة 604 مساءً.

– وفي أسيوط، سيتم رفع الأذان في السادسة والست دقائق.

– بينما في سوهاج، حدود الأذان ستكون في الساعة 604 مساءً.

– لذلك، في الإسماعيلية سيُرفع الأذان في الساعة 601 مساءً.

– موعد الأذان في الفيوم هو 607 مساءً.

– بينما في شرم الشيخ، سيتم رفع الأذان عند 553 مساءً.

– بالنسبة للعلمين، سيكون الموعد عند الساعة 614 مساءً.

– في المحلة الكبرى، سيكون الموعد في 606 مساءً.

– والساعة 600 مساءً هي موعد أذان المغرب في السويس.

– في دمياط، سيكون الموعد عند الساعة 601 مساءً.

– أما في بورسعيد، فسيكون موعد الأذان في 601 مساءً.

– وأخيرًا، في المنوفية، سيكون الموعد 604 مساءً.

بهذا الشكل، يستطيع المسلمون في مختلف المحافظات الإلمام بمواعيد أذان المغرب، مما يسهل عليهم تنظيم أوقاتهم والانضباط في أداء الفروض الدينية،ويأتي ذلك في إطار الهدف من نشر هذه المعلومات الدقيقة لتسهيل العبادة وتحقيق تواصل أفضل مع الروحانية، لا سيما في شهر رمضان المبارك.

في الختام، يظهر موعد أذان المغرب كعنصر محوري في حياة المسلمين اليومية، فهو لا يقتصر فقط على كونها إشارة للإفطار، بل له دلالات عميقة تتعلق بالروحانية والانتماء الديني،تتيح معرفة أوقات الأذان للمسلمين خصوصية الالتزام بتعاليم دينهم، وتيسير أداء العبادات بشكل منظم مما يزيد من تواصلهم مع الله عز وجل،لذلك، يُعتبر الالتزام بمواقيت الأذان عبادةً بحد ذاتها.