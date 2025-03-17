استعدادًا لمواجهة الجونة: الزمالك يعود للتدريبات اليوم بحماس!

الرياض - أميرة القحطاني - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته اليوم الاثنين على ملعب النادي، حيث يتم التحضير لمواجهة الجونة المقررة يوم الأربعاء المقبل في إطار بطولة كأس عاصمة مصر،تجسد هذه المباراة أهمية كبيرة للفريق الأبيض نظرًا لطموحاتهم في تحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات المحلية والقارية،تعتبر هذه المرحلة من الدوري بمثابة فرصة لتعزيز مواقعهم في البطولة.

استعدادات الفريق وتقييم الأداء السابق

من جانب آخر، منح الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو اللاعبين راحة خلال التدريبات يوم الأحد، بعد الأداء البارز الذي قدموه في مباراة سموحة ضمن كأس مصر،ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليحقق بذلك التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا،هذا الانتصار يظهر استقرار الفريق وفاعليته الهجومية، مما يبعث على التفاؤل بخصوص المعارك المقبلة.

إدارة المباريات والتحكيم القاري

على صعيد آخر، أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مسؤولي نادي الزمالك عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الإياب في دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية،يتكون طاقم التحكيم من حكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بالإضافة إلى وجود الإثيوبي تيودروس ميتيكو كحكم رابع،إن اختيار هذا الطاقم يعكس أهمية المباراة، حيث تهدف إدارة اللقاء إلى تحقيق العدالة وتجنب الأخطاء التحكيمية.

التقنيات الحديثة في التحكيم

كما تم تعيين الغاني دانيال لاريا لمتابعة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث يساهم هذا النظام في تعزيز دقة القرارات التحكيمية خلال المباريات،ويعتبر ذلك خطوة إيجابية تهدف إلى دعم الكرة الإفريقية وتطوير الأداء بالإضافة إلى تقييم الحكام من قبل المراقب العام يوسف أويي من أوغندا، مما يضمن نزاهة اللقاء ويعكس الاهتمام الكبير بتطور التحكيم.

في الختام، ينتظر نادي الزمالك تحديات كبيرة خلال الأيام المقبلة، حيث يسعى لتحقيق النجاح في البطولات التي ينافس بها،إن التحضيرات الجادة من قبل الجهاز الفني واللاعبين، بالإضافة إلى الدعم من المؤسسات الرياضية، تعكس الطموحات العالية للزمالك في توسيع إنجازاته وتحقيق الألقاب،هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية للفريق لتعزيز مكانته بين الأندية الكبرى في المنطقة.