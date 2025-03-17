لاعبو الأهلي يكشفون عن موقفهم من الالتحاق بمعسكر منتخب مصر اليوم!

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار استعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم لانطلاق تصفيات كأس العالم 2026، يواصل الفريق تدريباته المكثفة، حيث يلتقي المنتخب في مباراتين هامتين مع كل من إثيوبيا وسيراليون،هذا التحضير يعتبر بالغ الأهمية لكافة اللاعبين والجهاز الفني، حيث أن تأهل الفريق لنهايات كأس العالم يمثل طموحاً وطنياً يعلق عليه الشعب المصري آمالا كبيرة في تقديم أداء متميز على المستويين الإقليمي والدولي.

برنامج المباريات المقبلة

منتخب مصر سيواجه نظيره منتخب إثيوبيا في مباراة مرتقبة يوم 21 من مارس الجاري، قبل أن يلتقي مع منتخب سيراليون في 25 من نفس الشهر،هاتان المباراتان تعتبران خطوتين أساسيتين في مشوار التأهل للمونديال، حيث يسعى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من موقفه في التصفيات،التركيز على الأداء الفني والبدني للاعبين سيكون له تأثير مباشر على النتائج المرجوة.

تشكيلة اللاعبين والتدريبات

شهد مران منتخب مصر الذي أشرف عليه المدير الفني حسام حسن غياب لاعبي الأهلي بسبب ترتيبات خاصة مع النادي،وأكد مجلس إدارة نادي الأهلي على ضرورة إرسال لاعبَيه إلى معسكر المنتخب بدءًا من الأجندة الدولية،من المتوقع أن يظهر سداسي الأهلي بمجرد التحاقهم بالمعسكر، مما يعزز قوة الفريق في المنافسات المقبلة.

اللاعبون المشاركون في التدريبات

تواجد في التدريبات مجموعة واسعة من اللاعبين، حيث شارك كل من محمد عواد، وعبد العزيز البلعوطي، وخالد صبحي، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو،هذه التنوع في عناصر الخبرة والقدرات الفردية على أرض الملعب يعكس استعداد المنتخب بشكل جيد لمقابلة التحديات القادمة،سيكون من المهم تنسيق الجهود بين اللاعبين وتحقيق تواصل فعال خلال المباريات.

تعتبر فترة الاستعداد الحالية حيوية للإعداد النفسي والذهني للاعبين، حيث يتطلب التنافس على المستوى الدولي وجود توازن بين الأداء البدني والاستعداد الذهني،يسعى الجهاز الفني لخلق بيئة تنافسية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مما يزيد من ضغط الواقع على اللاعبين،أمل الجميع هو أن تعكس تحضيرات الفترة الحالية في الأداء العالي المطلوب في التصفيات.

في الختام، يمثل تحضير منتخب مصر خطوة مهمة نحو تحقيق الحلم الأكبر بالتأهل لكأس العالم 2026،إن استمرارية الجهود وتحسين مستويات الأداء سيكون لهما تأثير كبير على النتائج،وسط التحديات والمنافسة القوية، تبقى الآمال معقودة على التفوق الرياضي للمنتخب، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق هذا الهدف الوطني،حقاً، تظل أعين الجماهير المصرية مُتجهة نحو النجاحات التي يجب أن تكلل تلك المسيرة.