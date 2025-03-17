موجة حر قياسية بالقاهرة: ارتفاع الحرارة إلى 34 درجة اليوم الإثنين 17 مارس 2025، والأرصاد تحذر!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر حالة الطقس من الأمور الحيوية التي تؤثر على الحياة اليومية للأفراد، إذ تعتمد عليها الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والزراعية،في هذا السياق، تُلقي الهيئة العامة للأرصاد الجوية الضوء على حالة الطقس في مصر، مع التركيز على الأوضاع الحالية والمتوقعة في الأيام المقبلة،سنستعرض في هذه المقالة تفاصيل حالة الطقس اليوم، بالإضافة إلى التغيرات المرتقبة في الأيام القادمة، وحرارة المدن المختلفة في أنحاء البلاد، في إطار جهود توعية公众 حول تأثيرات حالة الطقس.

الطقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إعلانًا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث يصادف منتصف مارس 2025، إن الطقس يكون حارًا نهارًا ومائلًا للبرودة في المساء والصباح الباكر، مما يعكس تباين درجات الحرارة في مختلف فترات اليوم،في ذلك الإطار، يتم تسليط الضوء على ضرورة أن يتوخى المواطنون الحذر خلال فترات النهار من شدة الحرارة.

حالة الطقس في الأيام القادمة

أفادت الهيئة بأن البلاد ستشهد تغيرات جوية ابتداءً من يوم غد حيث يتوقع أن تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من السواحل الشمالية الغربية،ومن المتوقع أن يشهد المصريون انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة، مما قد يؤثر إيجابًا على الأجواء ويمهد لمزيد من الراحة في حالة الطقس،وقد أشارت الهيئة إلى أن التغييرات ستكون ملحوظة على مستوى جميع المحافظات.

حالة الطقس في مصر اليوم

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تشهد عدة مناطق نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء، وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر،لذا، يُنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثير الأتربة على صحة الأفراد.

حالة البحر الأحمر والمتوسط اليوم

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتظهر التوقعات أنهما سيكونا معتدلين إلى مضطربين، حيث يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية،من جهة أخرى، تشير التقديرات بالنسبة للبحر الأحمر إلى حالة مشابهة، مما قد يؤثر على الأنشطة البحرية والصيد في تلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 17 مارس 2025

درجات الحرارة اليوم الاثنين 17 مارس 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 34 19 العاصمة الإدارية 35 18 6 أكتوبر 34 18 بنها 33 20 دمنهور 32 18 وادي النطرون 34 17 كفر الشيخ 32 18 المنصورة 32 18 الزقازيق 34 19 شبين الكوم 34 19 طنطا 33 18 دمياط 27 18 بورسعيد 25 19 الإسماعيلية 35 17 السويس 35 18 العريش 33 17 رفح 31 16 رأس سدر 34 17 نخل 35 12 كاترين 26 10 الطور 31 17 طابا 32 14 شرم الشيخ 33 22 الإسكندرية 26 15 العلمين 24 14 مطروح 25 15 السلوم 24 15 سيوة 32 16 رأس غارب 32 21 الغردقة 33 21 سفاجا 34 22 مرسى علم 33 22 شلاتين 32 22 حلايب 29 23 أبو رماد 31 21 رأس حدربة 29 23 الفيوم 34 17 بني سويف 34 16 المنيا 35 15 أسيوط 36 16 سوهاج 36 18 قنا 37 20 الأقصر 38 19 أسوان 38 21 الوادي الجديد 38 19 أبو سمبل 36 19

في الختام، تُشير التوقعات إلى عدم استقرار الطقس في الأيام المقبلة، لذلك من المهم متابعة هيئة الأرصاد الجوية للحصول على التحديثات والتنبؤات،إن فهم الظروف الجوية يسهم في التخطيط الجيد للحياة اليومية، سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو الاقتصادي،يجب على المواطنين التكيف مع المتغيرات اليومية لأخذ الاحتياطات اللازمة.