طقس حار وضباب مائي: ماذا ينتظرنا في مصر اليوم الاثنين 17 مارس 2025؟

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر حالة الطقس من العناصر الأساسية التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات،إذ تمثل الظروف الجوية متغيرات هامة تتطلب معرفتها مسبقًا لضمان حسن التخطيط والنشاطات اليومية،يسلط هذا البحث الضوء على حالة الطقس المتوقعة في مصر ليوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، والتي تأتي في فترة رمضانية، مما يثير اهتمام العديد من الأفراد والمقيمين بالمحافظات المختلفة،سنتناول في هذا السياق درجات الحرارة، الظواهر الجوية، مع تحليل شامل للظروف المناخية السائدة.

حالة الطقس اليوم

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن طقس اليوم سيكون حارًا خلال النهار على أغلب المناطق، بينما من المتوقع أن يصبح مائلًا للبرودة في المساء وأوقات الصباح الباكر، وهو تغير يحسن من فرص الراحة العامة خلال تلك الأوقات،تعد هذه التغيرات في درجات الحرارة مؤشرًا مهمًا على ضرورة الانتباه للقاح الظروف الجوية.

الظواهر الجوية

بخصوص الظواهر الجوية، تم الإشارة إلى احتمال تكون شبورة مائية في الصباح الباكر،تساهم هذه الشبورة في التقليل من الرؤية في بعض الطرق، وخاصة تلك القريبة من المسطحات المائية،كما ستنشط الرياح على بعض السواحل الشمالية الغربية، مما قد يؤثر على الأنشطة اليومية ووسائل النقل.

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، فيما تكون اتجاه الرياح شمالية غربية،أما البحر الأحمر، فيتميز أيضًا بحالة معتدلة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 إلى متر واحد، مما يجعله مناسبًا لممارسة الأنشطة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة اليوم الاثنين 17 مارس 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 34 19 العاصمة الإدارية 35 18 6 أكتوبر 34 18 بنها 33 20 دمنهور 32 18 وادي النطرون 34 17 كفر الشيخ 32 18 المنصورة 32 18 الزقازيق 34 19 شبين الكوم 34 19 طنطا 33 18 دمياط 27 18 بورسعيد 25 19 الإسماعيلية 35 17 السويس 35 18 العريش 33 17 رفح 31 16 رأس سدر 34 17 نخل 35 12 كاترين 26 10 الطور 31 17 طابا 32 14 شرم الشيخ 33 22 الإسكندرية 26 15 العلمين 24 14 مطروح 25 15 السلوم 24 15 سيوة 32 16 رأس غارب 32 21 الغردقة 33 21 سفاجا 34 22 مرسى علم 33 22 شلاتين 32 22 حلايب 29 23 أبو رماد 31 21 رأس حدربة 29 23 الفيوم 34 17 بني سويف 34 16 المنيا 35 15 أسيوط 36 16 سوهاج 36 18 قنا 37 20 الأقصر 38 19 أسوان 38 21 الوادي الجديد 38 19 أبو سمبل 36 19

في ختام البحث، يمكن القول إن حالة الطقس ليوم 17 مارس 2025 تعكس تنوعًا في درجات الحرارة والظروف المناخية، ما يتطلب من الأفراد والمجتمعات التعامل مع تلك المتغيرات بمرونة ووعي،يجب أن تأخذ الجهات المعنية في الاعتبار التحذيرات والمتغيرات، وذلك لضمان سلامة الأفراد والنشاطات اليومية،بتقييم ظروف الطقس وتأثيرها، يمكن تحسين التوقعات المستقبلية وتعزيز الاستعداد للأحوال الجوية.