دعاء صباح يوم الإثنين 17 مارس 2025: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث – لنبدأ يومنا بخشوع!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر أدعية الصباح من أهم الطقوس الروحية التي يمارسها المسلمون في حياتهم اليومية، حيث تُعبر هذه الأدعية عن طلب العون والمغفرة من الله عز وجل في بداية كل يوم،وفي يوم الاثنين، 17 مارس 2025، يتجدد الأمل مع حلول الصباح، حيث يلجأ المؤمنون إلى الدعاء طلبًا للبركة والرزق ودعاء شفاء للجسد والروح،إن هذه الأدعية ليست مجرد كلمات تُقال، بل هي تعبير عن الإيمان العميق والثقة في قدرة الله في تحقيق الأمنيات ورفع الهموم.

دعاء الصباح اليوم الإثنين 17 مارس 2025

– اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.

– اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير ورزق وعافية.

– اللهم اجعل لي في هذا اليوم من توفيقك وتيسيرك، واجعلني أتباع أنوار رحمتك.

– الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور.

دعاء الصباح اليوم الاثنين 17 مارس 2025

– اللهم إني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

– يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

– اللهم عافني في بدني وفي سمعي وفي بصري.

دعاء الصباح اليوم الاثنين 17 مارس 2025

– اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه.

– اللهم اكتب لي الخير في صباح هذا اليوم وارزقني رزقا وفيرا حلالا طيبا مباركا فيه.

– اللهم حقق رجائي وتقبل دعائي بحق هذا الصباح الجميل.

دعاء الصباح اليوم الاثنين 17 مارس 2025

– اللهم ألطف بنا فإنك لطيف لما تشاء.

– اللهم إني احتسبت صباحي هذا ويومي كله لوجهك الكريم فيسره لي.

– اللهم بارك لي في يومي وتقبله مني.

ختاماً، تُعتبر أدعية الصباح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمسلمين، حيث تمنحهم القوة والراحة النفسية،إن طلب العون والمغفرة من الله يُعد شكلاً من أشكال التفاؤل واليقين في رحمة الله،إذ يعكس الإنسان المؤمن سعيه المتواصل للشعور بالطمأنينة والأمان في كل صباح،نسأل الله أن يجعل دعواتنا مقبولة وأن يوفقنا لكل خير في حياتنا،ومن خلال دعائنا اليومي، نسعى لتحقيق التوازن النفسي والروحي الذي يعزز ارتباطنا بالله ويجعلنا أقرب إلى تحقيق الأهداف والآمال في كل يوم جديد.