استكشف مواعيد عرض مسلسل منتهي الصلاحية والقنوات التي تبثه!

الرياض - أميرة القحطاني - في الوقت الذي تتواصل فيه المنافسة بين المسلسلات الرمضانية، يبرز مسلسل “منتهي الصلاحية” كأحد الأعمال التي تثير فضول المشاهدين،تم إطلاق الحلقتين الأولى والثانية منه على منصة شاهد VIP، وينتظر أن يعرض العمل يومياً على قناة MBC مصر،يسعى المسلسل لتقديم رؤية درامية مميزة في ظل الأحداث الاجتماعية المعقدة التي تمس المجتمع، مما يجعله يحمل إمكانيات نجاح طاغٍ خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث مسلسل منتهي الصلاحية

تدور أحداث مسلسل “منتهي الصلاحية” حول شخصية صالح، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج،يعيش صالح حالة من التوتر والضياع بعد أن أدت إدمانه على القمار إلى فقدانه لوظيفته، مما تسبب في انفصاله عن زوجته وتدهور علاقته بابنته،في محاولة يائسة للتخلص من الديون والمشاكل العائلية، يقرر صالح دخول عالم القمار الإلكتروني، ليجد نفسه محاصراً في متاهة من المخاطر والصراعات تتطلب منه اتخاذ قرارات مصيرية،توضح حبكة المسلسل كيف يمكن أن تؤثر العادات السيئة على مسار الحياة، من خلال شخصية صالح التي تواجه أزمات متتالية.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

المسلسل “منتهي الصلاحية” هو من الأعمال الدرامية المكونة من 15 حلقة، ويضم نخبة من الفنانين الموهوبين، بما في ذلك محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي ومحمود الليثي ودنيا سامي،يتولى تأليف العمل الكاتب محمد هشام عبية، بينما يتولى إخراجه المخرج تامر نادي،يجمع العمل بين الأداء القوي والقصص المعقدة التي تجعل المشاهدين مشدودين لأحداثه،من المؤكد أن تكوين فريق العمل هذا سيضفي قيمة إضافية على السرد الدرامي وتطوير الشخصيات ضمن القصة.

تسعى “منتهي الصلاحية” إلى تقديم تجربة تتجاوز الترفيه العابر، من خلال تسليط الضوء على مشاكل القمار وتأثيرها المدمر على الأفراد والعائلات،يتناول المسلسل قضية هامة تتعلق بالصراع الداخلي للأشخاص الذين يقعون فريسة للديون والضغوط الاجتماعية،من المؤكد أن تلك القضايا ستجعل المسلسل يشكل عوداً للمشاهدين للتأمل والتفكير في خياراتهم الحياتية،ومع تقدم الأحداث، ستكشف الحلقات القادمة من العمل عن المزيد من الصراعات والتحديات، مما يزيد من الترقب لمشاهدتها.