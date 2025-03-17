استعد للتفاجؤ: الليمون بسعر 50 جنيها.. أسعار الخضار والفواكه اليوم الإثنين 17 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الخضار والفاكهة أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس حالة السوق والاقتصاد بشكل عام،في هذا الإطار، يلعب سوق العبور دورًا بارزًا في تحديد هذه الأسعار، حيث يشهد السوق تباينًا في الأسعار يوميًا حسب العرض والطلب،في هذه الدراسة، نلقي الضوء على أسعار الخضار والفاكهة السائدة في السوق المصري، مع التركيز على أحدث الأسعار ليوم الإثنين الموافق 17 مارس، والفوارق السعرية بين الأصناف المختلفة.

أسعار الخضار اليوم

تعتبر الطماطم واحدة من الخضروات الأكثر استهلاكًا، وقد سجل سعرها تباينًا حيث يتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه،في حين وصل سعر البطاطس إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه، مما يعكس الطلب المتزايد عليها في السوق،أما بالنسبة للبصل الأبيض، فإنه يبدأ من 4.5 جنيه ليصل إلى 10.5 جنيه، في حين أن البصل الأحمر يتراوح بين 15 و17 جنيهًا،بالنسبة للكوسة، فإن أسعارها تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بينما بلغ سعر الجزر بين 3 و5 جنيهات،والفاصوليا، التي تعتبر من الخضروات ذات الفوائد الغذائية العالية، يتراوح سعرها بين 15 و20 جنيهًا.

تستمر الأسعار في التباين، حيث يتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 60 و100 جنيه،الباذنجان البلدي يسجل سعرًا يتراوح بين 5 و9 جنيهات، أو 10 إلى 18 جنيهًا للباذنجان الأبيض،الفلفل الرومي البلدي يتراوح سعره بين 15 و25 جنيهًا، بينما يبلغ سعر خيار صوب والبلدي ما بين 7 و11 جنيهًا،تفوق الملوخية سقف 10 جنيهات حيث يمكن أن يصل سعرها إلى 15 جنيهًا، في حين تسجل أسعار القلقاس بين 12 و15 جنيهًا،البطاطا تتراوح بين 3.5 و9.5 جنيه، والثوم بين 13 و19 جنيه، بينما يتراوح سعر اللفت بين 4 و6 جنيهات، والبنجر بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

تكمل الفاكهة مشهد السوق من حيث الأسعار، حيث يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 9 و15 جنيه،بينما البرتقال السكري يسجل نفس الأسعار تقريبًا، بينما يرتفع سعر البرتقال أبو سرة، الذي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا،ومن المثير للاهتمام أن أسعار اليوسفي تتراوح بين 20 و30 جنيهًا،أما الليمون البلدي فيعتبر الأغلى حيث يتراوح سعره من 50 إلى 60 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، تصل أسعار التفاح الأمريكي إلى ما بين 50 و100 جنيه،بينما يسجل ليمون الأضاليا سعراً يتراوح بين 12 و18 جنيهًا،بالنسبة للعنب، فقد وصلت أسعاره المستوردة، سواء الأصفر أو الأسود، إلى 120 جنيهًا،وتختلف أسعار البلح، حيث يتراوح البلح الرملي بين 15 و18 جنيهًا، بينما يسجل البلح السيوي سعراً يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

يستمر القطاع الزراعي في تقديم فواكه وخضروات متنوعة، مما يعكس جهود المزارعين والتجار في تلبية احتياجات السوق،في الختام، تُعد متابعة أسعار الخضار والفاكهة من الأمور الضرورية للمستهلكين والتجار على حد سواء، حيث ساهم ارتفاع أو انخفاض الأسعار في تشكيل استراتيجيات الشراء والتسويق،تسعى بعض الجهات إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان الجودة لحماية حقوق المستهلكين في السوق.