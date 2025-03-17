أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17 مارس 2025: البلدي بـ 119 جنيهًا! تعرف على التفاصيل المثيرة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد أسعار الدواجن من الموضوعات الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، حيث تشغل هذه الأسعار بال ربات المنازل والمستهلكين بصفة عامة،في صباح يوم الإثنين، 17 مارس الجاري، يتمثل التساؤل الرئيسي بين الأشخاص في معرفة أسعار الدواجن سواء في بورصة الدواجن أو في الأسواق المحلية،تتفاوت الأسعار بحسب نوع الدواجن ومكان الشراء، لذلك ستسلط هذه المقالة الضوء على الأسعار الحالية والمتغيرات التي تؤثر عليها.

أسعار الدواجن اليوم

يتمتع موقع “الأسبوع” بسمعة قوية في تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين عن أسعار الدواجن،يمكن للزوار معرفة تفاصيل الأسعار من خلال زيارة الموقع، حيث يشمل ذلك تقديم تحديثات مستمرة حول الأسعار لكافة أنواع الدواجن والمصادر المعتمدة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تصل أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين إلى نحو 93 جنيهًا للكيلو الواحد في بورصة الدواجن، بينما يتراوح سعر بيع كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك ما بين 94 و99 جنيهًا،هذا يوضح التغيرات السعرية التي قد تؤثر على السوق بشكل عام.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 119 جنيهًا للكيلو الواحد، مع فرصة لارتفاع السعر في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك بين 125 و132 جنيهًا،هذا يدل على تباين الأسعار وطلب المستهلكين على نفس المنتج.

أسعار الكتاكيت اليوم

– سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور يتراوح بين 13 و14 جنيهًا.

– سعر الكتكوت البلدي الحر يراوح من 6.5 إلى 7 جنيهات.

– سعر الكتكوت البلدي المشعر يعكس مدى احتياج السوق ويصل إلى بين 6.75 و7.25 جنيه.

– الكتاكيت الهجين تتراوح أسعارها بين 8 و9 جنيهات.

– الكتكوت الجيل الثاني بسعر يتراوح بين 10 و11 جنيهًا.

– سعر الكتكوت روزي بيور بين 15 و16 جنيهًا.

– لم يتوقف الأمر هنا، حيث يتراوح سعر الكتكوت جميزة من 12 إلى 12.50 جنيهًا.

– الكتكوت الأبيض في الشركات يتراوح بين 49 و56.5 جنيهًا.

– سعر الكتكوت الأبيض في القطعان يتراوح بين 38 و38.5 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في مصر

– سعر كرتونة البيض الأحمر بالجملة تصل إلى 160 جنيهًا.

– يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر للبيع للمستهلك حوالي 165 جنيهًا.

– بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 155 جنيهًا على مستوى الجملة.

– سعر كرتونة البيض الأبيض للبيع للمستهلك يقدر بـ 160 جنيهًا.

– سعر كرتونة البيض البلدي بالجملة يصل إلى 160 جنيهًا.

– أخيرًا، كرتونة البيض البلدي للبيع للمستهلك تبلغ سعرها 165 جنيهًا.

تعتبر أسعار الدواجن والبيض من الموضوعات التي تعكس الحالة الاقتصادية في المجتمعات، حيث تتغير بناءً على عدة عوامل منها الطلب والعرض،هذه الأسعار تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر، مما يجعلها موضوعًا يستحق المتابعة المستمرة،لذا، من الأهمية بمكان أن تبقى الأسر على اطلاع دائم بأسعار السوق لتتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة في مشترياتها.