كم بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري؟ تحديث الإثنين 17 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار الأحداث الاقتصادية المستمرة، وختيارات تبادل العملات، تبرز أهمية معرفة أسعار صرف العملات، وخصوصًا عملة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري،يشهد سعر الدولار في سوق مصر تقلبات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والمستثمرين،في هذه المقالة، سنقوم بتحليل أسعار الدولار في البنوك المختلفة اليوم، الإثنين 17 مارس 2025، حيث سنعرض التفاصيل الدقيقة التي تهم المتعاملين والمستثمرين في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم

تعكس أسعار الدولار في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع،كما أن هذه الأسعار تساهم في توضيح حالة السوق ومدى استقراره، وهو ما يهم فئات واسعة من المتداولين والمستثمرين،يتغير سعر الدولار تبعًا للعديد من العوامل الاقتصادية، مما يجعله مؤشرًا لقياس صحة الاقتصاد الوطني.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أظهر سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا حيث بلغ 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع،يمثل البنك المركزي حلقة الوصل بين سياسة الحكومة الاقتصادية والتجارة الخارجية، وبالتالي فإن سعر الدولار لديه تأثير كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع،ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الدولار في البنك الأهلي بالتوجهات الاقتصادية المحلية والدولية، مما يجعله نقطة مهمة لمتابعة تطورات السوق.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل بنك مصر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع،يوضح هذا السعر أهمية الاستمرار في رصد الأسعار لأغراض الاستثمار والحسابات اليومية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار الأسعار عبر معظم البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، السجل هو نفسه، حيث بلغ 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع،يظهر ذلك توحيد الأسعار بين الجانب المصرفي في مصر خلال هذه الفترة.

سعر الدولار في بنك قطر

وصل الدولار في بنك قطر إلى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، مما يظهر توازناً نسبيًا في السوق.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

أما بنك كريدي أجريكول، فقد سجل سعر الدولار 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، أيضًا بنفس نمط الاستقرار العام في الأسعار.

وخلاصة القول، يمكن ملاحظة استقرار أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية عند مستويات متقاربة، ورغم ذلك، تختلف الأسعار من بنك لآخر بنسبة طفيفة،يعتبر هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً في ظل التقلبات الاقتصادية التي يعاني منها العالم،لذا، من المهم متابعة أسعار الدولار بشكل دوري، حيث تؤثر هذه الأسعار بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وأيضًا على القرارات الاستثمارية.