موعد أذان الظهر اليوم: استكشف مواقيت الصلاة الإثنين 17 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر مواقيت الصلاة من الأمور الأساسية التي تهم المسلمين في جميع أنحاء العالم، إذ تمثل عبادة الصلاة أحد أركان الدين الإسلامي الحنيف،في هذا المقال، سنقوم بة دقيقة لمواقيت الصلاة لليوم الإثنين الموافق 17 مارس، الذي يتزامن أيضًا مع اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون خلال هذا الشهر على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة حرصًا على العبادة وتطبيقًا لتعاليم دينهم.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

لتحقيق أقصى استفادة من أوقات الصلاة، يُعَد من المهم معرفة المواعيد بدقة،يمكن العثور على مواقيت الصلاة لليوم بإتمام هذه العملية من خلال المصادر المتخصصة،وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بمواقيت الصلاة في بعض المدن المصرية الكبرى.

مواقيت الصلاة في القاهرة

– موعد صلاة الفجر 437 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1204 مساءً.

– موعد صلاة العصر 329 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 605 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 721 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

– موعد صلاة الفجر 441 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1209 مساءً.

– موعد صلاة العصر 334 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 609 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 727 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

– موعد صلاة الفجر 433 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1200 مساءً.

– موعد صلاة العصر 325 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 601 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 718 مساءً.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

– موعد صلاة الفجر 427 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1152 صباحًا.

– موعد صلاة العصر 317 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 553 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 708 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

– موعد صلاة الفجر 435 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1158 صباحًا.

– موعد صلاة العصر 323 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 600 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 712 مساءً.

مواقيت الصلاة في مطروح

– موعد صلاة الفجر 451 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1219 مساءً.

– موعد صلاة العصر 345 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 621 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 738 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغردقة

– موعد صلاة الفجر 428 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1153 صباحًا.

– موعد صلاة العصر 319 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 554 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 710 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

– موعد صلاة الفجر 436 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1204 مساءً.

– موعد صلاة العصر 330 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 606 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 724 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

– موعد صلاة الفجر 434 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1203 مساءً.

– موعد صلاة العصر 329 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 604 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 722 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

– موعد صلاة الفجر 438 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1204 مساءً.

– موعد صلاة العصر 330 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 605 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 720 مساءً.

مواقيت الصلاة في سوهاج

– موعد صلاة الفجر 437 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1201 مساءً.

– موعد صلاة العصر 327 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 603 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 718 مساءً.

مواقيت الصلاة في بني سويف

– موعد صلاة الفجر 437 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1204 مساءً.

– موعد صلاة العصر 330 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 605 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 722 مساءً.

وفي الختام، تُعد مواقيت الصلاة من المعلومات ذات الأهمية البالغة في حياة المسلمين، ولا سيما في شهر رمضان المبارك،لذا يُنصح بالتحقق من تلك الأوقات بصورة منتظمة، لتجنب أي تأثيرات متعلقة بوقت الصلاة،نحن نأمل أن يكون هذا المقال قد ساعد في تقديم المعلومات الكافية عن مواعيد الصلاة للأفراد في مختلف مناطق مصر.