أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 مارس 2025: كم يبلغ سعر عيار 21؟

الرياض - أميرة القحطاني - يُعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الأسواق العالمية، حيث يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين وللتجار على حدٍ سواء،في مصر، يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل اقتصادية، مما يجعله عنصرًا محوريًا لكل من يسعى للاستثمار أو الشراء،في هذا السياق، سنسلط الضوء على أسعار الذهب السائدة في السوق المصري بتاريخ 17 مارس 2025، مع تحليل لأسعار مختلف أعيرة الذهب ومعرفة العوامل المؤثرة فيها.

سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4215 جنيهًا للبيع، و4190 جنيهًا للشراء، وذلك حسب أحدث تحديثات سوق الصاغة،وبذلك تقدم “الأسبوع” لمتابعيها خدمة شاملة تتيح لهم متابعة جميع الأسعار والمستجدات في عالم الذهب، وهو ما يسهم في اتخاذهم القرارات الصائبة في عمليات الشراء أو البيع.

سعر الذهب في مصر

تتفاوت أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية من محل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا، ويمثل ذلك عادةً نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب،كما تعد الأوقية، التي تزن حوالي 31.1 جرام، هي الوحدة القياسية المستخدمة لوزن الحلي وسبائك الذهب، مما يعكس أهمية متابعة الأسعار في الأسواق.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب

شهدت أسعار الذهب لأعيرة مختلفة تغييرات ملحوظة في هذا اليوم،حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4817.25 جنيهًا للبيع، و4788.5 جنيهًا للشراء،بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 4415.75 جنيهًا للبيع، و4389.5 جنيهًا للشراء،أما بالنسبة لعيار الذهب 21، فقد سجل نحو 4215 جنيهًا للبيع و4190 جنيهًا للشراء،وسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3612.75 جنيهًا للبيع و3591.5 جنيهًا للشراء.

تكلفة أعيرة الذهب الأخرى

أما أعيرة الذهب الأقل شيوعًا مثل عيار 14، فقد سجل سعره نحو 2810 جنيهات للبيع و2793.25 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 2408.5 جنيهًا للبيع و2394.25 جنيهًا للشراء،في حين أنه بالنسبة لعيار 9، فقد بلغ سعره نحو 1806.5 جنيه للبيع و1795.75 جنيه للشراء.

أسعار الجنيه الذهب والأونصة

سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ نحو 33720 جنيهًا للبيع و33520 جنيهًا للشراء،وفي السياق الدولي، سجل سعر أونصة الذهب نحو 2989.17 دولار للبيع و2988.88 دولار للشراء،الإنجازات والأنشطة الاقتصادية المحلية تؤثر بشكل كبير على هذه الأسعار، وبالتالي تبقى متابعة هذه الأسعار ضرورية لكل من يسعى لشراء أو بيع الذهب.

في الختام، توفر أسعار الذهب indicators هامة حول الوضع الاقتصادي العام في مصر، حيث أن تقلبات الأسعار تعكس العديد من العوامل الاقتصادية، منها التضخم وسعر الدولار،يُنصح دائمًا بأخذ الحيطة والحذر في اتخاذ القرارات الاستثماريّة، وذلك بمتابعة الأسعار بشكل دوري،العرض المستمر لتفاصيل أسعار الذهب يُساهم في تحقيق الفائدة لأفراد المجتمع ويعزز من القرارات الصحيحية في مجال الاستثمار.