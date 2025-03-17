أسعار الذهب اليوم السبت: تقلبات سياسة ترامب الاقتصادية تدفع المستثمرين نحو اقتناء المعدن الأصفر

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد أسواق الذهب في مصر تقلبات كبيرة في الأسعار نتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية،يعود اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن إلى مجموعة من العوامل، منها التوترات السياسية التي تثيرها الإدارات الجديدة في العالم، وكذلك التغيرات السريعة في الأسعار في أسواق المال،في هذا المقال، سنستعرض أسعار الذهب بتفصيل، بالنظر إلى العوامل المساهمة في هذا التغير، بالإضافة إلى تأثير هذه المتغيرات على المستثمرين في السوق المصري والدولي.

تراجع سعر الذهب اليوم في السوق المصري

سجل سعر الذهب في ختام تعاملات يوم السبت، 15 مارس 2025، تراجعًا عن آخر تحديث له قبل ساعتين، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4195 جنيها للبيع، و4170 جنيها للشراء،هذا التراجع يعكس تفاعلات السوق مع الأحداث العالمية والمحلية، حيث يتجه كثير من المستثمرين إلى أسواق الذهب خشية من الأزمات الاقتصادية.

أسعار الذهب المختلفة في مصر

تقدم السوق المصري مجموعة متنوعة من عيارات الذهب، وتتفاوت أسعارها كما التالي

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4794.25 جنيه للبيع، و4765.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

تراوح سعر الذهب عيار 22 في السوق اليوم نحو 4394.75 جنيه للبيع، و4368.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى مستويات 3595.75 جنيه للبيع، و3574.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بينما سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2796.75 جنيه للبيع، و2780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم 2397.25 جنيه للبيع، و2382.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 والجنيه الذهب

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1797.75 جنيه للبيع، و1787.25 جنيه للشراء،فيما سجل الجنيه الذهب في السوق المحلي 33560 جنيها للبيع، و33360 جنيها للشراء.

أوضاع السوق العالمية وتأثيرها المحلي

بالنظر إلى الأوضاع العالمية، زادت العوامل المحيطة بتقلبات الأسواق، والإدارة الأمريكية الجديدة التي تتبنى سياسات قد تؤثر سلباً على الأسوق،بعد تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه في يناير، شهد السوق تحولاً في السياسة الاقتصادية، والذي أثر بدوره على حركة أسعار الذهب وعلى توجه المستثمرين.

توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن

باتت صناديق تداول الذهب في البورصة تمثل مدخلاً مهماً لجذب الاستثمارات، حيث يستطيع المستثمرون، لا سيما بعد الاضطرابات السياسية، التنويع في محافظ استثماراتهم بهدوء،شهدت مصر تزايدًا في الإقبال على الذهب، على الرغم من ارتفاع أسعاره،نظراً لمكانته كملاذ آمن، فإن الطلب على الذهب يمثل حلقة وصل بين القلق من المستقبل والاستثمار.

تحليل اقتصادي حول حركة السوق

حسب تصريحات الخبراء، فإن التغيرات في سياسات ترامب كانت لها صدى واسع في سوق الذهب، حيث كان هناك اتجاه واضح نحو الحذر من أسواق الأسهم ومن ثم العودة للاستثمار في الذهب،زادت حيازات الذهب في صناديق تداول الاستثمار في الولايات المتحدة بمقدار 68.1 طن، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمعدن النفيس كوسيلة لتحوط استثماري فعالة.

هذه الدينامية المختلفة تشير إلى أن الذهب سيظل في دائرة الاهتمام من قبل المستثمرين في مختلف الأسواق، سواء كانت محلية أو عالمية، حيث يسعى الكثيرون لحماية استثماراتهم وسط مخاطر عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.