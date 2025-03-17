مسلسل منتهي الصلاحية: الحلقة الأولى تكشف طلاق هبة مجدي والقبض على محمد فراج!

الرياض - أميرة القحطاني - يتناول مقالنا هذا أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “منتهي الصلاحية” الذي يعرض عبر شاشة mbc مصر ومنافسة محمد فراج الشديدة في موسم دراما رمضان 2025،يتعرض صالح، الشخصية الرئيسية، لعدة مشكلات في حياته الزوجية ووظيفته، مما يجعله محط أنظار الجمهور، ويتيح لنا فرصة لاستكشاف هذه التحديات،سنستعرض تفاصيل الأحداث وشخصيات المسلسل، بالإضافة إلى مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.

انفصال صالح عن هبة مجدي

تبدأ أحداث الحلقة الأولى بمشكلة كبيرة تعترض طريق صالح، إذ يشعر بعدم التفاهم مع زوجته “هبة مجدي”،تدور مشاجرة بينهما حول دعمها المعنوي له، حيث تعبر عن رغبتها في وجود دعم من جانبه، مما يثير ردود فعل متباينة منه، ويظهر عدم تقديره للمشاعر المتبادلة،ينتقل صالح بعد ذلك إلى بيئة عمله في البنك، حيث يعيش تحديات جديدة.

أزمات العمل والاختلاس

مع تواصل الأحداث، يجد صالح نفسه في قلب أزمة أكبر من تلك التي يواجهها في حياته الشخصية،يكتشف خلال العمل العديد من حالات الاختلاس لأرباح العملاء، مما يثير القلق والارتباك بين الزبائن الذين يتساءلون عن أرباح استماراتهم،هذا الاكتشاف يقود صالح إلى مواجهة مديره، الذي يواجهه بمعلومات عن استمارات لم تُودع أرباحها منذ ثلاث سنوات،يفاجأ الموظف بشدة من رد فعل مديره، مما يزيد من حالة التوتر.

تدهور العلاقة مع الزوجة

تتواصل الضغوط على صالح سواء من العمل أو من حياته الزوجية،ينفصل عن “هبة” بعد صراع طويل بينهما، حيث تعكس هذه اللحظة عدم القدرة المتزايدة على التواصل والتفاهم،تحمل اللحظات الأخيرة من الحلقة تصاعدًا في الأحداث، حيث تلقي الشرطة القبض عليه، مما يعكس تفاقم الموقف إلى درجات معقدة.

مواعيد وقنوات عرض المسلسل

تم الإعلان عن عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل “منتهي الصلاحية” منتصف الليل على منصة شاهد VIP، بينما يبث العمل عبر قناة mbc مصر يوميًا في الساعة 12 صباحًا،يعتبر عرض هذا المسلسل فرصة مثالية لعشاق الدراما لمتابعة تطورات الأحداث المثيرة.

أبطال العمل وتفاصيله

يشارك في بطولة المسلسل عدد من الأسماء البارزة، مثل محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الآخرين الذين يساهمون في إثراء العمل،المسلسل يتكون من 15 حلقة، وقام بكتابته محمد هشام عبية، وأخرجه تامر نادي، ما يجعله مشروعًا دراميًا متكاملًا للنظر فيه خلال شهر رمضان.

في ختام هذا المقال، يمكن القول إن مسلسل “منتهي الصلاحية” قدم في حلقته الأولى سياقًا معقدًا يمزج بين الحياة الزوجية والتحديات المهنية،يعود الجمهور للتفاعل مع الشخصيات ومع الأحداث المشوقة التي تشكل روابط قوية بين حياتهم اليومية وصراعاتهم المختلفة،يعد هذا المسلسل بمثابة تجربة درامية مثيرة للاهتمام خلال موسم رمضان، وينتظر المتابعون بشغف الأحداث القادمة.