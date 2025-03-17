مسلسل شباب امرأة – الحلقة الأولى: مواعيد العرض والإعادة والقنوات التي لا تفوتها!

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل مسلسل “شباب امرأة” واحدة من الأعمال الدرامية البارزة التي تبرز تنوع الموضوعات والأفكار التي تُجسدها الشاشة الرمضانية كل عام،من خلال أداء مشوق للنجمة الموهوبة غادة عبد الرازق، يتناول المسلسل قضايا اجتماعية معقدة تعكس التحديات التي تواجهها بعض الشخصيات في حياتها اليومية،ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض هذه الحلقة الأولى المثيرة، لذا من المتوقع أن تثير الأحداث نوعًا من الجدل والنقاش بين أوساط المشاهدين.

تمهيد حول مسلسل شباب امرأة

تدور أحداث مسلسل “شباب امرأة” حول شخصية شفاعات، السيدة التي تقترب من الأربعين من العمر،تتعرض شفاعات لموقف يغير مجرى حياتها عندما يلتقي بالإمام، الشاب القادِم من الريف والذى يسعى لتحقيق أحلامه الأكاديمية في القاهرة،يعكس السيناريو التوترات الأخلاقية والنفسية التي تواجهها الشخصيات بسبب التدهور في القيم المجتمعية وتأثير الفساد على الفئات المختلفة.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من المسلسل

يُعتبر عرض الحلقة الأولى من مسلسل “شباب امرأة” حدثًا ينتظره كثيرون، حيث يتم بثها على مجموعة من القنوات المتنوعة،ستُبث الحلقة عبر قناة ON في تمام الساعة 1215 من منتصف الليل مع إعادة أولى في الساعة 645 صباحاً،بالإضافة إلى ذلك، ستعرض على قناة CBC في الساعة 930 مساءً مع إعادة في الساعة 130، والثانية عند الساعة 1100 صباحاً.

الأحداث الرئيسية في مسلسل شباب امرأة

تتناول الحبكة قصة العلاقة المتشابكة بين شفاعات والإمام، حيث يستدرج العالم البالغ شفاعات الشاب إلى عالم تجارب سيئة تؤثر على مستقبله الدراسي وصحته،تبرز الأحداث دور فتاة أخرى تعرفها شفاعات منذ الصغر، والتي تُنقذه من هذا الانجراف نحو الفساد، مما يعكس القوة والضعف الإنساني في مواجهة الضغوط المجتمعية.

طاقم العمل وأداء الأبطال

تتألق غادة عبد الرازق في دور شفاعات، بينما يلعب يوسف عمر شخصية الإمام، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين المميزين مثل محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر وغيرهم،تضمن ضخامة طاقم العمل تنوع الأداء والتمثيل، مما يساهم في إضفاء عمق إضافي على الأحداث الدرامية،المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن، مما يعكس قيمة الإنتاج الفني العالي.

في ختام هذا العرض، نتطلع بلهفة إلى تأثير “شباب امرأة” على المشهد الدرامي الرمضاني، ومدى رضى الجمهور عن الأحداث والشخصيات التي تتناول قضايا تصلح للنقاش المحلي،يبقى عشاق الدراما في حالة من الانتظار والترقب لما سيقدمه المسلسل من رسائل ومعانٍ تتجاوز حدود الترفيه إلى مجال التحليل الاجتماعي والنفسي.