مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الأولى: لماذا تلقى «فتحي عبد الوهاب» صفعة من «ريهام عبد الغفور»؟!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل “ظلم المصطبة” أحد الأعمال الدرامية الجديدة التي تستحق الاهتمام،تدور أحداثه حول شخصية حسن الذي يعود إلى قريته بعد فترة طويلة من الاغتراب، ليجد نفسه في صراع نفسي ومعقد بين الماضي والحاضر،من خلال قراءة مفصلة لأحداث الحلقة الأولى، نستطيع فهم التوترات الكبرى التي تنشأ بين الأصدقاء والأحباء وتأثير الصراعات الداخلية والخارجية على العلاقات الإنسانية.

عودة حسن إلى قريته

بدأت أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الأولى بعودة حسن «إياد نصار» للإقامة بقريته بعد سنوات من الاغتراب،فور وصوله، توجه إلى المسجد حيث يبدو أن هناك توتراً بين إمام المسجد علاء كشري «أحمد عزمي» وشقيقه حمادة كشري «فتحي عبد الوهاب»،تظهر العلاقة بين حمادة وحسن معقدة، حيث خيانة حمادة لـ حسن بسبب زواجه من حبيبته الهند «ريهام عبد الغفور»،ادعى حمادة أن حسن تزوج من سيدة إيطالية، مما أدى إلى تغير مجرى الأحداث بينهما.

خسارة التكنولوجيا والخيانة

كما يتضح من الأحداث، كان حمادة وحسن في الغربة معاً في ليبيا، حيث انخرطا في عمليات تهريب السلاح،لكن الأمور تتعقد عندما يختفي حسن في ظروف غامضة نتيجة صراع مع جماعة جويل المتخصصة في التهريب،اعتقد حمادة أن حسن قد قتل في هذا الصراع، مما يضيف عمقًا آخر لمجموعة من المشاعر المعقدة التي يتوجب عليه التعامل معها.

تصاعد الأحداث العائلية

تتصاعد الأحداث عندما يعود حمادة إلى منزله ويقوم بافتعال مشاكل مع زوجته هند، حيث تزداد الأمور سوءاً عندما يصفعها،تترك هند المنزل وتلجأ إلى شقيقتها سحر «بسمة»، مما يعكس التوترات الأسرية وحجم الضغوط التي تتعرض لها العائلات في مثل هذه الظروف،يحاول شقيق حمادة إصلاح الخلافات مع حسن، ولكن أحاديثهم تكشف أن التعويض المادي لا يعوض عن الفقد العاطفي.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل ظلم المصطبة عدد من نجوم الفن، ومنهم ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، ومحمد علي رزق،المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة،ينتمي العمل إلى فئة الـ 15 حلقة، ما يمنحه الزخم الديناميكي المتواصل الذي يجذب المشاهدين.

أحداث المسلسل والمجتمع المصري

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في مدينة «إيتاي البارود» بمحافظة البحيرة، حيث تُعرض قصص إنسانية ورومانسية تعكس الصراعات الشائعة في المجتمعات الريفية المصرية،يركز العمل على تأثير الأعراف والتقاليد على الأفراد وكيف يمكن أن تقيد حرياتهم الشخصية وتؤثر على علاقاتهم،هذه التوترات تعمل كمحور رئيسي في تطور قصة المسلسل.

مواعيد وأماكن العرض

تُعرض حلقات المسلسل عبر قناة الحياة في الساعة 815، وتُبث على قناة «DMC» عند الساعة 1215 بعد منتصف الليل، بينما تعرض عبر قناة «سي بي سي» في الساعة 900 مساءً،للمشاهدين الذين يرغبون في مشاهدة الحلقات قبل عرضها على القنوات التلفزيونية، يمكنهم مشاهدتها عبر منصة “Watch It” في الساعة 6 مساءً.

أحدث أعمال إياد نصار

قد نلاحظ أن مسلسل “مفترق طرق” كان آخر أعمال الفنان إياد نصار، وتمكن من تحقيق نجاح فني وجماهيري كبير خلال عرض عبر منصة “شاهد”،شارك في هذا المسلسل مجموعة من الفنانين المعروفين، بما في ذلك هند صبري وماجد المصري،الركيزة الأساسية للقصة تتعلق بالتحديات التي تواجهها الشخصيات الرئيسية نتيجة الضغوط الاجتماعية والعائلية.

في الختام، كشف مسلسل “ظلم المصطبة” عن شبكة معقدة من العلاقات الإنسانية والضغوط الاجتماعية، حيث يستعرض الآثار النفسية للإخفاقات والخلافات ضمن السياق المجتمعي،من المتوقع أن يستمر المسلسل في جذب المشاهدين من خلال تقديم عناصر درامية قوية وإسقاطات واقعية تلقي الضوء على قضايا تؤثر على المجتمع ككل،وبالتالي، يعد العمل بمثابة مرآة تعكس التحولات التي يعايشها الأفراد في زمن تتصارع فيه القيم والعادات.