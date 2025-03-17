“أنغام”: ألتزم دائمًا بحكمة “احذر من تحسن إليهم”!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفنانة أنغام واحدة من أبرز الأسماء في عالم الفن العربي، حيث تحمل مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والإبداعات،في حديث خاص، تناولت أنغام مجموعة من المواضيع المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية، حيث أكدت على أهمية الحفاظ على حلاوة بدايات الحب من خلال الإحساس بالأمان الذي يجب أن يتوفر بين الطرفين،إلى جانب ذلك، تحدثت عن صفات الصديق المثالي بالنسبة لها، موضحة أنها تقدّر الحوار العميق وتحب الأشخاص الذين يشاركونها حب الموسيقى.

التوجيهات والإلهام

خلال حديثها، ذكرت أنغام مقولة مهمة تمثل شعار حياتها اليومية، وهي «اتقِ شر من أحسنت إليه»،كما تذكرت هدية مميزة تلقتها من الفنانة الراحلة شادية، والتي ساهمت في تشكيل جزء من ذكرياتها الجميلة،إن هذه التوجهات تعكس مدى عمق تفكيرها وشخصيتها القوية، وجعلها قدوة لكثير من الشباب في الحياة والفن.

آخر أعمال أنغام الفنية

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال أنغام هو ألبومها “تيجي نسيب”، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في الوسط الفني،يتضمن الألبوم 12 أغنية تتميز بالتنوع والشغف، حيث تجد فيها مزيجاً من الكلمات الرائعة والألحان الجذابة،الأغاني من تأليف مجموعة من الكتاب البارزين، مما يعكس التعاون المثمر بينه متجرها في مختلف المجالات الفنية.

تفاصيل الألبوم “تيجي نسيب”

ينبغي الإشارة إلى أن ألبوم “تيجي نسيب” يشمل مجموعة متنوعة من الأغاني، منها “وبقالك قلب” من كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشري، و”هو أنت مين” من كلمات هالة الزيات وألحان محمود الخيامي،كما تتناول الأغاني الأخرى مواضيع متعددة تعكس واقع الحياة العاطفية والاجتماعية،فمثلًا، أغنية “موافقة” و”خليك معاها” تمثلان روعة التأليف والتلحين، مما يمنحها طابعاً فريداً،وقد أعطت هذه الأغاني للجمهور فرصة للاحتفاء بموهبة أنغام الكبيرة وشخصيتها الفنية الجذابة.

الختام وتأملات في مسيرة أنغام

تستمر أنغام في إبهار جمهورها بأعمال فنية تسلط الضوء على موهبتها الفريدة في عالم الغناء،تبرز شخصيتها القوية ومبادئها في الحب والصداقة، مما يعكس عمق فنها وسط التحديات التي تواجهها،إن مسيرتها الموسيقية لا تمثل مجرد انتصارات، بل هي تجسيد لقصص وأحداث تلامس مشاعر الإنسان، سواء في الحب أو الصداقة،لذلك، تبقى أنغام مثالاً يُحتذى به في عالم الفن العربي، وتستمر رحلتها الفنية في التألق والتميز.