أنغام تتحدث عن تجربتها في الأمومة: اكتشفوا ما قالته!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر تجربة الأمومة من أهم وأجمل التجارب التي قد تمر بها النساء في حياتهن، حيث تحمل في طياتها مشاعر عميقة وتجارب جديدة تساهم في تشكيل شخصيات الأم،في هذا السياق، تحدثت الفنانة أنغام عن تجربتها الشخصية في الأمومة، حيث أكدت أنها شعرت لأول مرة بهذا الشعور العميق مع ولادة شقيقها خالد الذي يصغرها بـ9 سنوات، معبرة “عندما ولد شعرت تجاهه بشعور الأمومة، وهذا أجمل إحساس في الدنيا”،تعكس كلماتها حقيقة المشاعر التي تربط بين الأفراد داخل أسرهم، وكيف يمكن لهذه الروابط أن تلعب دوراً مركزياً في حياتهم.

صفات مكتسبة من الأبناء

خلال ظهورها في برنامج “حلاوة البدايات” الذي تقدمه الإعلامية خلود نادر عبر إذاعات راديو النيل، استعرضت أنغام مجموعة من الصفات الجميلة التي اكتسبتها من أبنائها، عمر وعبد الرحمن،حيث أكدت أن الكرم والحنان هما من أبرز هذه الصفات، قائلة “الحنية.،هما الاثنين حنينين أوي”، مما يبرز كيف تنعكس هذه القيم على حياتها اليومية وكيف تؤثر على علاقتها بهم.

أحدث أعمال أنغام الغنائية

في سياق حديثها عن مسيرتها الفنية، جدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام هو ألبوم “تيجي نسيب”، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في الوسط الفني،يساهم هذا الألبوم في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، حيث يعد روائياً فنياً بامتياز.

تفاصيل ألبوم “تيجي نسيب”

يتضمن ألبوم أنغام الجديد “تيجي نسيب” 12 أغنية متنوعة، حيث تم كتابة ولحن وتوزيع الأغاني بمهارة عالية من قبل مجموعة من الفنانين المعروفين،من بين الأغاني “وبقالك قلب” من كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشري، و”هو أنت مين” من كلمات هالة الزيات،كما توجد أغاني مثل “موافقة” و”ايه الأخبار” التي تبرز التنوع والإبداع الذي تميز به هذا الألبوم، مما يجعله خياراً مميزاً لعشاق الموسيقى.

تناقش أغاني الألبوم مواضيع مختلفة، تجمع بين الرومانسية والمشاعر الإنسانية، مما يجعلها قابلة للتواصل مع جمهور واسع،تجسد كلمات الأغاني وتوزيعها الموسيقي تطلعات وآمال المستمعين، مما يزيد من شعبية الألبوم ويعزز مكانة أنغام في الساحة الفنية.

بشكل عام، تعكس تجربة أنغام في الأمومة وتجربتها الفنية توحداً بين الرغبات والطموحات الشخصية وطبيعة الحياة اليومية،تبرز من خلال قصصها وكلمات أغانيها أهمية الروابط الأسرية وقيم المحبة والحنان، مما يجعلها تتبوأ مكانة خاصة في قلوب معجبيها،إن نجاحها الفني وأسلوبها الفريد يعكسان فنانة ذات إبداع وشغف لا يمحو عبر الزمن.