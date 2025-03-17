«سمسم شهاب» يُقدم أغنية ختامية مثيرة لمسلسل شمال إجباري.. “ابقوا مع اليمين”!

الرياض - أميرة القحطاني - تتزايد الأنظار في عالم الفن والموسيقى نحو الفنان سمسم شهاب، الذي يشارك بمساهمته الجديدة في ماراثون تترات مسلسلات رمضان 2025،في هذا السياق، يقدم شهاب أغنية “خلينا في اليمين”، التي تُعد تتر نهاية مسلسل “شمال إجباري”،الأغنية من كلمات الشاعر الموهوب عماد عبيد، وألحان المبدع خالد سلطان، بينما تم توزيعها بإتقان من قبل طه الحكيم، وتولى مهندس الصوت محمد جوده عملية الهندسة الصوتية للأغنية.

تفاصيل مسلسل “شمال إجباري”

تُعد “خلينا في اليمين” تتر نهاية المسلسل الفني المثير “شمال إجباري”، حيث يظهر الفنان سمسم شهاب كضيف شرف في العمل،سيبدأ عرض المسلسل على قناة المحور، ابتداءً من اليوم الأحد 16 رمضان، في تمام الساعة 10 مساءً،يضم المسلسل مجموعة من النجوم البارزين، ويأتي في مقدمتهم محمد لطفي، وراندا البحيري، وصلاح عبد الله، وهالة فاخر،كُتب السيناريو للمسلسل بواسطة الكاتب القدير خالد الغيطاني، بينما تولى المخرج محمد خضري إدارة عملية الإخراج.

تسليط الضوء على سمسم شهاب

حظي الفنان سمسم شهاب بشهرة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تصدر اسمه مؤشرات البحث عبر محركات Google ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب استضافته في برنامج “أوضة ضلمة” مع الإعلامية إنجي هشام،خلال اللقاء، تحدث شهاب عن العديد من الجوانب الشخصية والفنية في حياته، بالإضافة إلى إبداء آرائه حول عدد من الشخصيات الفنية المعروفة، مثل أحمد سعد ومحمد رمضان ورضا البحراوي،هذه الاستضافة ساهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على مسيرته الفنية وتجاربه الشخصية.

كليبات ومشاريع جديدة

في سياق متصل، يُشير سمسم شهاب أيضاً إلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان “كتر الفلوس”، والتي تم طرحها مؤخرًا عبر تطبيق YouTube،تم كتابة كلمات الأغنية بواسطة الشاعر الشاب محمد النجار، بينما تولى إسلام السقا مهمة تلحينها، وتولى نوار البحيري توزيع اللحن،إضافةً لذلك، كانت هناك جهود ملموسة من قبل الفريق الذي ساهم في الإنتاج، حيث تكفل المهندس الصوتي محمد جودة بعمليات هندسة الصوت، وأجرى محمد علاء المونتاج، تحت إشراف عام من أحمد سمسم شهاب،يُعتبر “كتر الفلوس” بمثابة أول إخراج فني لسمسم شهاب، مما يعكس تطلعاته المستقبلية في تعزيز حضوره كفنان موهوب.

من الواضح أن سمسم شهاب يمثل طاقة جديدة ومبدعة في عالم الفن، من خلال تقديم محتوى موسيقي متميز وذو قيمة،تجسد مشاركته في المسلسلات الرمضانية و ظهوره على الساحة الفنية جهوده المتواصلة لتحقيق النجاح،ومع استمرار تطور مسيرته الفنية وتنوع مشاريعه، يظل العشاق والمشجعون في انتظار المزيد من إبداعاته وأعماله القادمة.