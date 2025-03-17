الزمالك يحقق فوزًا كاسحًا على سموحة برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر – شاهد الفيديو!

الرياض - أميرة القحطاني - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد تفوقه على سموحة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين،جرت المواجهة الأربعاء الماضي على أرض ملعب القاهرة الدولي، حيث قدم الفريقان مباراة مثيرة أظهرت مهارات اللاعبين وأطماع كلا الفريقين في تحقيق اللقب.

تأهل الزمالك ليضع قدميه في نصف النهائي حيث سيواجه نادي سيراميكا كليوباترا، الذي أخرجه الجونة بثلاثية،تتسم البطولة بالعديد من التحديات، ويعتبر الزمالك من الأندية ذات التاريخ العريق في هذه المسابقة، مما يزيد من ضغوطات التوقعات الملقاة على عاتق اللاعبين.

أهداف مباراة الزمالك ضد سموحة في ربع نهائي كأس مصر

افتتح سيف الدين الجزيري التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 11، حيث انطلق بشكل رائع وسجل بهدف جميل ألهب حماس الجماهير،لكن سموحة لم يتأخر في الرد، وتمكن اللاعب محمد مصطفى ميدو من إدراك التعادل في الدقيقة 25.

لم يتوقف الإثارة عند هذا الحد، فقد تمكن محمد سالم من منح التقدم لسموحة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، مما أعطى الفريق الأزرق دفعة معنوية كبيرة،شهد الشوط الثاني تطورات دراماتيكية، حيث تمكن الزمالك من العودة عبر هدف عكسي لفريق سموحة.

ثم جاء الهدف الثاني للزمالك بتسديدة قوية من محمود بنتايك، لتتوالى الأهداف بعد ذلك حيث سجل مصطفى شلبي الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع،تألق الزمالك في هذه المباراة يعكس قوة الفريق وثقتهم الكبيرة في تحقيق النجاح،

تحليل أداء الزمالك وسموحة

دخل نادي الزمالك المباراة بعزيمة قوية، حيث كان واضحًا أنهم يسعون للخروج بنتيجة إيجابية تؤهلهم للمراحل المتقدمة من البطولة،حظي الفريق بفرص عديدة، وتمكن اللاعبون من استغلالها للضغط على سموحة في معظم فترات اللقاء،

وفي المقابل، أظهر فريق سموحة مستوى متميزًا، وخاصة في الشوط الأول حيث تمكنوا من إدارة المباراة بشكل جيد، لكن سرعان ما فقدوا تركيزهم بعد الأهداف المتتالية للزمالك،الجوانب التكتيكية كانت محورية في اللقاء، حيث لم يعد سموحة قادرًا على مجاراة ضغط الزمالك في الشوط الثاني.

تشكيل الزمالك وسموحة

تألف تشكيل الزمالك خلال المباراة من محمد صبحي في حراس المرمى، ومحمود بنتايك، وحسام عبد المجيد، ومحمود حمدي الونش، وصلاح الدين مصدق في الدفاع،خط الوسط تم تشكيله من عبد الله السعيد، وناصر ماهر، ومحمد شحاتة، وعمر جابر، بينما تألف خط الهجوم من أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

أما عن فريق سموحة، فقد كانت التشكيلة كالتالي الهاني سليمان في حراسة المرمى، ودفاع مكون من عبد الرحمن عامر، وبركات حجاج، وميدو مصطفى، ومحمد سعيد مكرونة،في الوسط، دوكو دودو، وعمرو السيسي، ومحمد كناريا، وأبو بكر ليادي، وبالنسبة للهجوم، ضم الفريق كل من محمد سالم وصامويل أمادي.

بالمجمل، تعكس هذه المباراة التحديات الكبيرة التي تواجه الفرق في البطولة، والتكتيكات المتنوعة التي يمكن أن تغير مجرى الأحداث،يتطلع الزمالك الآن الى إحراز لقب كأس مصر، بينما سيسعى سموحة للتعويض في المنافسات القادمة.

في النهاية، يعتبر فريق الزمالك من أكبر الأندية المصرية والعربية التي تملك إرثاً غنياً في كرة القدم،تأهل الفريق يقربه خطوة من تحقيق اللقب، لكن التحديات القادمة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدراتهم وإمكانياتهم.