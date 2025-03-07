شخصية إعلامية بارزة .. من هي لورين وهبي؟ سيرتها ومسيرتها المهنية وحسابها الرسمي على إنستغرام

الرياض - أميرة القحطاني - تعد لورين وهبي واحدة من الأسماء الإعلامية التي برزت بفضل حضورها القوي وأسلوبها الاحترافي في تقديم الأخبار، حيث استطاعت أن تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور العربي من خلال عملها في قناة i24NEWS. بفضل خبرتها في الصحافة والإعلام، نجحت في تغطية الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى، مما جعلها واحدة من الوجوه البارزة في المجال الإخباري. اهتمت بتقديم محتوى يعكس عمق التحليل وسرعة نقل المعلومات، ما أكسبها ثقة المشاهدين والمتابعين عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية. في هذا المقال، نستعرض سيرتها المهنية، أهم محطاتها الإعلامية، حضورها الرقمي، وحسابها الرسمي على إنستغرام.

مسيرة لورين وهبي في مجال الإعلام والصحافة

لورين وهبي، إعلامية لبنانية تحمل الجنسية الإسرائيلية، تعمل حاليًا كمحررة أخبار ومقدمة برامج في قناة i24NEWS، وهي شبكة إخبارية دولية تبث محتواها بعدة لغات منها العربية، الإنجليزية، والفرنسية. بدأت وهبي مسيرتها كصحفية تعمل على إعداد التقارير السياسية والاجتماعية، ومع مرور الوقت أصبحت من الأسماء المؤثرة في الإعلام المرئي، حيث تمكنت من تقديم محتوى إخباري شامل ومهني.

تميزت بقدرتها على تحليل الأحداث وعرضها بأسلوب واضح ومباشر، مما جعلها من المذيعات الأكثر متابعة في القناة. ومن بين البرامج التي شاركت في تقديمها برنامج “هذا المساء”، حيث تقدم تغطية تحليلية للقضايا السياسية الراهنة، وتستضيف شخصيات بارزة لمناقشة القضايا الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط والعالم.

أدوارها في قناة i24NEWS وأبرز إنجازاتها الإعلامية

مع إطلاق قناة i24NEWS عام 2013، والتي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي باتريك دراهي، انضمت وهبي إلى طاقم العمل، حيث بدأت كـ محررة أخبار، ثم تطورت لتصبح من الوجوه الرئيسية في نشرات الأخبار والبرامج التحليلية. تغطي وهبي الأحداث الساخنة، لا سيما المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأوضاع السياسية في المنطقة، مما أكسبها شهرة في الأوساط الإعلامية.

عملت وهبي على إجراء مقابلات مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، حيث تميزت بأسئلتها المباشرة وطريقتها الاحترافية في إدارة الحوارات. كما أن أسلوبها في التقديم جعلها تحظى بمكانة بارزة بين الصحفيين، مما دفع القناة إلى الاستعانة بها في أهم التغطيات الإخبارية العاجلة.

حضورها الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي وحسابها على إنستغرام

إلى جانب عملها التلفزيوني، تتمتع وهبي بحضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها بآخر الأخبار والتطورات، إلى جانب جوانب من حياتها المهنية. تمتلك حسابًا رسميًا على إنستغرام (@loreenwehbi)، والذي يتابعه عدد كبير من الأشخاص المهتمين بالمجال الإعلامي والسياسي. من خلال حسابها، تنشر وهبي مقاطع فيديو، كواليس من عملها، وأبرز محطات مسيرتها الصحفية، ما يتيح للمتابعين فرصة أكبر للتفاعل معها ومع محتواها.

الحياة الشخصية والديانة وعلاقتها بالإعلام

لم تكشف لورين وهبي عن تفاصيل تتعلق بديانتها أو حياتها الشخصية، حيث لم تصرح بأي معلومات حول انتمائها الديني أو وضعها الاجتماعي، مما يجعل هذه الجوانب محاطة بالغموض. تُفضل وهبي التركيز على مسيرتها المهنية بعيدًا عن الجدل الشخصي، حيث تعتبر نفسها إعلامية تركز على المحتوى الصحفي والمعلوماتي فقط.

استطاعت لورين وهبي أن تفرض اسمها بقوة في الساحة الإعلامية بفضل أسلوبها المتميز، قدرتها على تقديم الأخبار بموضوعية، ومهاراتها في إدارة الحوارات السياسية. من خلال عملها في i24NEWS، نجحت في كسب جمهور واسع وأصبحت واحدة من الشخصيات الإعلامية التي تحظى بمتابعة مستمرة. كما أن حضورها الرقمي القوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عبر حسابها على إنستغرام، جعلها أقرب إلى جمهورها، حيث تقدم محتوى يعكس واقع الأخبار بشكل دقيق واحترافي. مع استمرار نجاحها في الإعلام، يترقب المتابعون كل جديد تقدمه وهبي، سواء من خلال شاشات التلفاز أو عبر منصات الإنترنت.