قفزة في الأسعار .. أحدث تحديث لأسعار السمك اليوم الجمعة 7 مارس 2025 وسعر الجمبري في الأسواق المحلية

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد السمك من أهم مصادر الغذاء في مصر، حيث تعتمد عليه نسبة كبيرة من المواطنين كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني. ومع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب على المأكولات البحرية، مما يؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية. يشهد السوق المصري اليوم الجمعة 7 مارس 2025 حالة من التذبذب في أسعار السمك والجمبري، نتيجة لتزايد الطلب من قبل المستهلكين، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بتكاليف الإنتاج والصيد. في هذا التقرير، نقدم تحديثًا تفصيليًا حول أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة، ونرصد اتجاهات السوق الحالية والتوقعات المستقبلية لحركة الأسعار.

تحديث أسعار السمك اليوم الجمعة 7 مارس 2025 في الأسواق المحلية

تختلف أسعار الأسماك في مصر بناءً على نوعها وحجمها، إضافة إلى مدى توافرها في الأسواق. وفقًا للبيانات المحدثة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

السمك البلطي الكبير : يتراوح سعر الكيلو بين 74 و78 جنيهًا .

: يتراوح سعر الكيلو بين . السمك البلطي المتوسط : يتراوح سعره من 66 إلى 70 جنيهًا .

: يتراوح سعره من . سمك الفيليه : يتفاوت سعره حسب النوع والجودة بين 50 و250 جنيهًا .

: يتفاوت سعره حسب النوع والجودة بين . سمك قشر بياض : يتراوح سعر الكيلو من 160 إلى 260 جنيهًا .

: يتراوح سعر الكيلو من . سمك القراميط : يتراوح سعره بين 30 و70 جنيهًا .

: يتراوح سعره بين . السمك المكرونة خليجي : يتراوح سعره بين 90 و110 جنيهات .

: يتراوح سعره بين . السمك المكرونة السويسي: يتراوح سعره بين 95 و145 جنيهًا.

يشير هذا التفاوت في الأسعار إلى تأثير عدة عوامل مثل جودة الأسماك، مكان الصيد، والتكاليف التشغيلية التي تتحملها الأسواق في عمليات التوزيع والنقل.

أسعار الجمبري اليوم في الأسواق المصرية

يُعد الجمبري من أكثر المأكولات البحرية طلبًا في مصر، إلا أن أسعاره تشهد تفاوتًا كبيرًا بسبب اختلاف أحجامه وطرق صيده وتخزينه. الأسعار المحدثة للجمبري اليوم الجمعة 7 مارس 2025 جاءت كالتالي:

الجمبري الجامبو (الأكثر طلبًا) : يتراوح سعره بين 580 و700 جنيه للكيلو.

: يتراوح سعره بين للكيلو. الجمبري المجمد (الأقل طلبًا) : يتراوح سعره بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.

: يتراوح سعره بين للكيلو. الجمبري الصغير: وصل سعر الكيلو إلى 370 جنيهًا في الأسواق المحلية.

تعتمد أسعار الجمبري على عدة عوامل، من بينها وفرة المحصول خلال موسم الصيد، ومدى الإقبال عليه من قبل المستهلكين في ظل ارتفاع الطلب خلال المناسبات الخاصة مثل شهر رمضان.

العوامل المؤثرة على أسعار السمك والجمبري في الأسواق

الطلب الموسمي المتزايد : يزداد الإقبال على شراء الأسماك والمأكولات البحرية خلال الفترات التي تسبق رمضان، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك.

: يزداد الإقبال على شراء الأسماك والمأكولات البحرية خلال الفترات التي تسبق رمضان، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك. التكاليف التشغيلية : تشمل تكاليف النقل، التخزين، والأيدي العاملة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الأسماك في الأسواق.

: تشمل تكاليف النقل، التخزين، والأيدي العاملة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الأسماك في الأسواق. الظروف البيئية وموسم الصيد : تتأثر أسعار الأسماك بمواسم الصيد المتاحة، حيث يؤدي قلة الإنتاج نتيجة العوامل الجوية أو السياسات البيئية إلى رفع الأسعار.

: تتأثر أسعار الأسماك بمواسم الصيد المتاحة، حيث يؤدي قلة الإنتاج نتيجة العوامل الجوية أو السياسات البيئية إلى رفع الأسعار. أسعار الأعلاف والتربية : بالنسبة للأسماك المستزرعة، تؤثر أسعار الأعلاف وتكاليف التشغيل في المزارع السمكية على تكاليف الإنتاج ومن ثم على أسعار البيع.

: بالنسبة للأسماك المستزرعة، تؤثر أسعار الأعلاف وتكاليف التشغيل في المزارع السمكية على تكاليف الإنتاج ومن ثم على أسعار البيع. العرض والطلب: توفر الأسماك المحلية مقابل المستوردة يؤثر على الأسعار بشكل مباشر، حيث يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب.

توقعات الأسعار في الفترة المقبلة

استمرار التذبذب في الأسعار : نظرًا لتزايد الإقبال على الأسماك والجمبري خلال شهر رمضان، يُتوقع أن تستمر الأسعار في التغير خلال الفترة القادمة.

: نظرًا لتزايد الإقبال على الأسماك والجمبري خلال شهر رمضان، يُتوقع أن تستمر الأسعار في التغير خلال الفترة القادمة. احتمال انخفاض الأسعار بعد انتهاء الطلب الموسمي : قد تنخفض الأسعار بعد انتهاء رمضان، حيث يقل الطلب نسبيًا، مما يؤدي إلى استقرار السوق.

: قد تنخفض الأسعار بعد انتهاء رمضان، حيث يقل الطلب نسبيًا، مما يؤدي إلى استقرار السوق. دور العوامل الاقتصادية في تحديد الأسعار: قد تؤثر التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة على أسعار الأسماك في المستقبل، خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج.

تمثل الأسماك والمأكولات البحرية عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري، ومع تزايد الإقبال عليها خاصة خلال شهر رمضان، تشهد الأسواق تحركات في الأسعار نتيجة التغيرات في العرض والطلب. يتوقع الخبراء استمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة القادمة مع احتمالية استقرارها بعد انتهاء موسم الذروة. في ظل هذه التحولات، ينصح المستهلكون بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار واتخاذ قرارات الشراء بناءً على اتجاهات السوق.