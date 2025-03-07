موعد عطلة عيد الفطر 2025 في الأردن وأهم الفعاليات والوجهات السياحية خلال العيد

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب عيد الفطر 2025، يترقب الأردنيون موعد عطلة العيد للاستمتاع بأجواء الاحتفالات، وقضاء أوقات سعيدة مع العائلة والأصدقاء. تعتبر هذه العطلة فرصة مثالية للاستجمام، سواء من خلال حضور الفعاليات الترفيهية في المدن الكبرى، أو الاستمتاع بالسياحة في المناطق الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها المملكة الأردنية. ومع تحديد الموعد المتوقع لأول أيام عيد الفطر بناءً على الحسابات الفلكية، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل الإجازة الرسمية، وأهم المهرجانات، العروض السياحية، والأنشطة الثقافية التي ستقام خلال هذه المناسبة. في هذا المقال، نقدم لك كل ما تحتاج معرفته حول موعد عطلة عيد الفطر 2025 في الأردن، بالإضافة إلى أبرز الفعاليات السياحية والترفيهية المنتظرة خلال العيد.

موعد عطلة عيد الفطر في الأردن لعام 2025

تعتبر عطلة عيد الفطر من الإجازات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازة مدفوعة الأجر احتفالًا بهذه المناسبة. وفقًا للحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وبذلك ستبدأ العطلة رسميًا يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت 5 أبريل 2025، على أن يستأنف الموظفون عملهم يوم الأحد 6 أبريل 2025.

ولكن، يتم تأكيد موعد العطلة رسميًا بناءً على رؤية هلال شهر شوال، حيث تعلن الحكومة الأردنية القرار الرسمي قبل العيد بعدة أيام.

الفعاليات الترفيهية والمهرجانات خلال عيد الفطر 2025

تُعرف الأردن بأنها من الدول التي تحتفل بعيد الفطر بأسلوب مميز يجمع بين الأنشطة الترفيهية، الفعاليات الثقافية، والاحتفالات الشعبية، مما يجعل العيد فرصة رائعة للاستمتاع بأجواء الفرح. فيما يلي أبرز الفعاليات التي ستقام خلال عيد الفطر 2025:

احتفالات العاصمة عمّان والمهرجانات الترفيهية

تستعد مدينة عمان لاستقبال العيد بمجموعة من الفعاليات المميزة، ومنها:

مهرجان حدائق الحسين: يتضمن عروضًا موسيقية، ألعابًا نارية، وأسواقًا شعبية تقدم أشهى المأكولات الأردنية.

كرنفال الأطفال في البوليفارد: فعالية مميزة تضم ألعابًا ترفيهية، عروضًا مسرحية ومسابقات للأطفال.

حفلات غنائية في المدرج الروماني: تستضيف عمان خلال العيد حفلات غنائية يحييها فنانون عرب وأردنيون، مما يضفي أجواء موسيقية رائعة.

البحر الميت.. وجهة مثالية للاستجمام

إذا كنت تبحث عن الاسترخاء خلال العيد، فإن البحر الميت يعد الخيار الأمثل، حيث توفر المنتجعات عروضًا خاصة للعائلات، مثل:

عروض الإقامة المخفضة في الفنادق الفاخرة.

برامج الاستجمام والعلاجات الطبيعية في المنتجعات الصحية.

حفلات موسيقية وسهرات ترفيهية على شواطئ البحر الميت.

أسواق عمّان ومولات التسوق خلال العيد

تقدم المولات التجارية والمراكز الكبرى في الأردن تخفيضات وخصومات كبرى خلال العيد، مما يجعلها فرصة رائعة لمحبي التسوق. ومن أبرز الأماكن التي تشهد عروض العيد 2025:

سيتي مول عمان

تاج مول

غاليريا مول

عبدون مول

مكة مول

العروض تشمل تخفيضات على الملابس، الإلكترونيات، والعطور، إلى جانب تنظيم سحوبات وجوائز كبرى للمتسوقين.

المتنزهات والحدائق العامة للعائلات

تمتلئ الحدائق العامة والمتنزهات خلال العيد بالعائلات الباحثة عن أماكن مفتوحة للاستمتاع بأجواء العيد. ومن أشهر الحدائق التي يمكن زيارتها:

حدائق الحسين – عمان.

منتزه عمان الوطني.

حديقة الطيور في جرش.

منتزه العقبة البحري.

تُعد هذه الأماكن مثالية للعائلات التي ترغب في تنظيم رحلات نزهة خلال عطلة العيد، والاستمتاع بالأنشطة الخارجية.

رحلات السفاري والمغامرات في وادي رم

إذا كنت من عشاق المغامرة، فإن وادي رم يقدم تجربة فريدة من نوعها خلال العيد، حيث يمكنك الاستمتاع بـ:

جولات سفاري بسيارات الدفع الرباعي عبر الصحراء.

ركوب الجمال والتخييم تحت النجوم.

رحلات المنطاد الهوائي التي توفر إطلالة مذهلة على وادي رم.

زيارة البتراء.. تجربة فريدة خلال العيد

لا يمكن تفويت فرصة زيارة البتراء الوردية خلال العيد، حيث تقدم الشركات السياحية برامج ورحلات منظمة تشمل:

جولات مشي استكشافية في السيق والمسرح الروماني.

ركوب الخيل والجمال بين الممرات التاريخية.

حفلات ليلية تضيء البتراء بمشاعل ساحرة.

الأنشطة الدينية خلال عيد الفطر

في صباح العيد، يؤدي الأردنيون صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات العامة وسط أجواء روحانية مميزة، حيث تُقام تكبيرات العيد وتُتلى الأدعية، ويقوم الناس بتبادل التهاني وتوزيع العيديات على الأطفال. ومن أبرز المساجد التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال العيد:

مسجد الملك الحسين بن طلال

المسجد الحسيني الكبير

مسجد أبو درويش

بعد الصلاة، يحرص الكثيرون على زيارة الأقارب وتبادل التهاني، مما يعزز روح المحبة والتواصل بين العائلات.

يعتبر عيد الفطر 2025 في الأردن فرصة مثالية لقضاء وقت ممتع بين الفعاليات الترفيهية والتجارب السياحية المتنوعة. سواء كنت تبحث عن الاستجمام في البحر الميت، أو مغامرة في وادي رم، أو تجربة تاريخية في البتراء، فإن الأردن يوفر خيارات تناسب جميع الأذواق. تأكد من الاستفادة من عطلة العيد بأفضل طريقة ممكنة، وخصص وقتًا لقضاء لحظات جميلة مع عائلتك وأصدقائك وسط أجواء العيد المليئة بالفرح والبهجة.