فرصة ذهبية: كيفية التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1446-2025 مع الشروط والخطوات الكاملة

الرياض - أميرة القحطاني - يُعد الاعتكاف في المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان من أسمى العبادات التي يتسابق المسلمون لأدائها، حيث يجد المؤمنون فيه فرصة للانقطاع عن مشاغل الدنيا، والتفرغ الكامل للعبادة في أجواء روحانية مميزة. ولتنظيم هذه العبادة الجليلة، أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين نظامًا إلكترونيًا يسمح للمعتكفين بالتسجيل وفق ضوابط محددة، تضمن تجربة مريحة ومثمرة. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل كيفية التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام لعام 1446-2025، الشروط التي يجب الالتزام بها، وأهم النصائح التي تضمن لك تجربة روحانية مثالية في أطهر بقاع الأرض.

أهمية الاعتكاف في المسجد الحرام

يُعتبر الاعتكاف من العبادات العظيمة التي تُقرب العبد من ربه، خاصة خلال العشر الأواخر من رمضان، التي تتضمن ليلة القدر، والتي قال الله تعالى عنها:

“ليلة القدر خير من ألف شهر” (سورة القدر: 3).

يحرص المسلمون من شتى بقاع الأرض على الاعتكاف في المسجد الحرام لما له من مكانة مقدسة، حيث يجتمع فيه الخشوع، والأجواء الإيمانية العظيمة، مما يجعل العبادة أكثر تأثيرًا وعمقًا.

رابط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام لعام 1446-2025

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين أن التسجيل للاعتكاف يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، حيث يمكن للراغبين في الاعتكاف حجز أماكنهم عبر خطوات واضحة ومبسطة.

خطوات تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام

لضمان تسجيل سلس وسريع، عليك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: التوجه إلى بوابة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين. اختيار خدمة التسجيل في الاعتكاف: الدخول إلى الخدمات الإلكترونية والبحث عن “طلب تصريح الاعتكاف”. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد: استخدام حساب “أبشر”، أو إنشاء حساب جديد للزوار الجدد. تعبئة استمارة التسجيل: إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية أو الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، والفترة المحددة للاعتكاف. الموافقة على الشروط: قراءة الضوابط والتعليمات والموافقة عليها لضمان الالتزام بها. إرسال الطلب وانتظار الموافقة: بعد الانتهاء، سيتم إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل.

مواعيد الاعتكاف في المسجد الحرام لعام 1446-2025

يبدأ الاعتكاف ليلة 20 رمضان ويستمر حتى غروب شمس آخر يوم من الشهر المبارك، مع تحديد أوقات دخول وخروج منظمة للمعتكفين لمنع الازدحام وتوفير بيئة مناسبة للعبادة.

الشروط والضوابط اللازمة للاعتكاف في المسجد الحرام

لضمان سلاسة التنظيم، وضعت الهيئة مجموعة من القواعد التي يجب على المعتكفين الالتزام بها:

الالتزام بالأماكن المخصصة داخل المسجد الحرام وعدم التواجد في المناطق غير المخصصة للاعتكاف.

المحافظة على الهدوء والتفرغ للعبادة، وتجنب الأحاديث الجانبية.

الاقتصار على المستلزمات الضرورية مثل سجادة الصلاة، ملابس نظيفة، ومصحف.

الحفاظ على نظافة المكان وعدم ترك أي مخلفات بعد انتهاء الاعتكاف.

استخدام الهواتف المحمولة للضرورة فقط مع ضبطها على الوضع الصامت.

عدم إدخال الأطعمة والمشروبات، حيث يُسمح فقط بزجاجات الماء.

التقيد بتعليمات المشرفين فيما يتعلق بالدخول والخروج ومواعيد الاعتكاف.

نصائح ذهبية للمعتكفين في المسجد الحرام

للاستفادة القصوى من الاعتكاف، ينصح باتباع هذه الإرشادات:

التخطيط المسبق: احجز مكانك مبكرًا، وجهّز نفسك روحانيًا ونفسيًا لهذا الوقت المبارك.

احمل الضروريات فقط: تجنب حمل أشياء غير لازمة، لتسهيل حركتك داخل المسجد.

حدد أهدافك من الاعتكاف: استغل هذا الوقت في الصلاة، قراءة القرآن، والاستغفار.

ابتعد عن الجدال والنقاشات الجانبية: ركّز على العبادة وتحقيق الخشوع الكامل.

احترم القوانين التنظيمية: التزم بالمواعيد المحددة، وامتثل لتعليمات المسؤولين لضمان تجربة اعتكاف مريحة وسلسة.

لماذا يجب عليك التسجيل للاعتكاف هذا العام؟

الاعتكاف في المسجد الحرام ليس مجرد عبادة، بل هو فرصة نادرة للانقطاع عن الدنيا، والانغماس في أجواء إيمانية تجدد الروح وتملأ القلب بالسكينة. ومع توفير نظام إلكتروني يسهل عملية التسجيل، أصبح بإمكانك ضمان مكانك بسهولة وخوض تجربة روحانية فريدة.

يمنح الاعتكاف في المسجد الحرام فرصة ذهبية لكل مسلم يبحث عن القرب من الله، وعيش تجربة إيمانية لا مثيل لها. ومع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، حان الوقت لاتخاذ خطوة نحو تعزيز روحانيتك وحجز مكانك في هذه العبادة العظيمة. لا تفوت هذه الفرصة، وسجل الآن للاستمتاع بأجواء رمضان المباركة في أطهر بقاع الأرض. نسأل الله أن يرزقنا جميعًا فرصة الاعتكاف في بيته الحرام، وأن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر.