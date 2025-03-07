كم مقدار زكاة الفطر نقدًا في قطر 2025؟ تعرف على القيمة الرسمية وطرق الدفع الإلكترونية

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المسلمين بمعرفة مقدار زكاة الفطر التي يجب عليهم أداؤها، كونها فرضًا دينيًا يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتطهير الصائم من أي لغو أو تقصير وقع فيه خلال الشهر الكريم. في دولة قطر، يتم تحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا من قبل صندوق الزكاة القطري، بناءً على متوسط أسعار الحبوب الأساسية، مثل الأرز والقمح. ومع التطور التكنولوجي، أصبح بإمكان المسلمين دفع الزكاة إلكترونيًا بسهولة عبر المنصات المعتمدة، مما يسهم في تسهيل وصولها إلى المستحقين.

المقدار الرسمي لزكاة الفطر نقدًا في قطر 2025

تقوم الجهات المختصة في قطر بتحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا وفقًا لمتوسط أسعار صاع من الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه معظم السكان. خلال العام الماضي، تم تحديد قيمتها بـ 16 ريالًا قطريًا للفرد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القيمة الرسمية لعام 2025 قريبًا. يجب على المسلمين متابعة صندوق الزكاة القطري لمعرفة القيمة المحدثة، حيث يتم احتسابها بناءً على التقلبات السعرية للحبوب في الأسواق المحلية.

أحكام إخراج زكاة الفطر في الإسلام

تمثل زكاة الفطر أحد أركان التكافل الاجتماعي في الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم قادر، كبيرًا كان أو صغيرًا، طالما يمتلك ما يزيد عن حاجته الأساسية يوم العيد. وشرعها الإسلام لتحقيق عدة أهداف منها:

تطهير الصائم من الذنوب والتقصير الذي قد يكون وقع فيه أثناء الصيام.

من الذنوب والتقصير الذي قد يكون وقع فيه أثناء الصيام. إدخال الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين، وتمكينهم من الاستمتاع بعيد الفطر.

على قلوب الفقراء والمحتاجين، وتمكينهم من الاستمتاع بعيد الفطر. المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة.

وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة. التعبير عن شكر نعمة الصيام والقدرة على إتمام هذا الركن العظيم من الإسلام.

هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدًا بدلاً من الطعام؟

هناك اختلاف بين العلماء حول إخراج زكاة الفطر نقدًا، إلا أن العديد من الفقهاء المعاصرين، ومنهم أصحاب المذهب الحنفي، أجازوا دفعها نقدًا بدلاً من الحبوب، نظرًا لأن المال قد يكون أكثر نفعًا للفقراء في تلبية احتياجاتهم المختلفة. في قطر، أجازت الجهات الدينية الرسمية إخراج زكاة الفطر نقدًا، وتم تحديد قيمتها بناءً على سعر الحبوب، مما يسهل عملية أدائها ويضمن وصولها إلى مستحقيها بطريقة أكثر كفاءة.

طريقة دفع زكاة الفطر إلكترونيًا في قطر 2025

أتاحت الحكومة القطرية إمكانية دفع زكاة الفطر إلكترونيًا من خلال صندوق الزكاة القطري والمواقع الرسمية للجمعيات الخيرية المعتمدة. فيما يلي خطوات الدفع عبر الإنترنت:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الزكاة القطري عبر الإنترنت. اختيار نوع الزكاة (زكاة الفطر) من قائمة الخدمات المتاحة. إدخال عدد الأفراد الذين سيتم دفع الزكاة عنهم، ثم تحديد المبلغ المطلوب. إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني لضمان التوثيق. اختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء كانت بطاقة الائتمان أو الحساب البنكي. إتمام عملية الدفع بنجاح وانتظار الإشعار الإلكتروني الذي يؤكد استلام الزكاة.

بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني، يمكن إخراج زكاة الفطر من خلال فروع صندوق الزكاة أو الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة، والتي تقوم بتوزيعها على الفئات المستحقة قبل صلاة العيد.

موعد إخراج زكاة الفطر في قطر لعام 1446 هـ / 2025 م

يجب إخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد شرعًا لضمان قبولها، حيث يكون توقيت دفعها كالتالي:

يبدأ وقت إخراجها من غروب شمس آخر يوم من رمضان.

من غروب شمس آخر يوم من رمضان. يستمر وقتها حتى قبل صلاة عيد الفطر ، حيث يجب تسليمها قبل أداء الصلاة.

، حيث يجب تسليمها قبل أداء الصلاة. يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لتسهيل وصولها إلى المحتاجين في الوقت المناسب.

لتسهيل وصولها إلى المحتاجين في الوقت المناسب. لا يجوز تأخيرها لما بعد صلاة العيد، ومن تأخر في إخراجها يجب عليه التوبة وإخراجها كصدقة عادية.

بحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يكون عيد الفطر في قطر يوم الاثنين 31 مارس 2025، لكن الموعد النهائي سيتم تأكيده بعد رؤية هلال شهر شوال.

من هم المستفيدون من زكاة الفطر في قطر؟

زكاة الفطر تُخصص للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويجب أن تصل إليهم وفقًا لما حددته الشريعة الإسلامية. ومن أبرز الفئات المستحقة:

الفقراء الذين لا يملكون ما يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.

الذين لا يملكون ما يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. المساكين الذين لديهم دخل لكنه لا يكفي لتغطية نفقاتهم.

الذين لديهم دخل لكنه لا يكفي لتغطية نفقاتهم. الأيتام والأرامل الذين يحتاجون إلى دعم مالي.

الذين يحتاجون إلى دعم مالي. ذوو الاحتياجات الخاصة الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت.

الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت. اللاجئون والمشردون الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.

ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال؟

هناك فرق واضح بين زكاة الفطر وزكاة المال، ويتمثل ذلك في:

زكاة الفطر:

فرضت على كل مسلم قادر، بغض النظر عن ممتلكاته.

تؤدى قبل عيد الفطر مباشرة.

مقدارها ثابت (صاع من الطعام أو ما يعادله نقدًا).

تعطى للفقراء والمحتاجين فقط.

زكاة المال:

تجب على من يملك النصاب من المال لمدة عام هجري كامل.

يمكن إخراجها في أي وقت بعد مرور سنة على النصاب.

مقدارها 2.5% من المال المدخر.

تصرف إلى الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم.

خاتمة

زكاة الفطر فريضة شرعية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتطهير الصائم، مما يجعل الالتزام بها أمرًا أساسيًا لكل مسلم قادر. في قطر، تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدًا بـ 16 ريالًا قطريًا للفرد الواحد، ويمكن دفعها بسهولة عبر صندوق الزكاة القطري لضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب. لضمان قبولها، يُنصح بإخراجها قبل صلاة عيد الفطر وعدم تأخيرها. احرص على الالتزام بهذه الفريضة، سواء بإخراجها نقدًا أو طعامًا، لتحقيق الحكمة الشرعية منها ونيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.