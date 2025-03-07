حقيقة الدور الجريء.. من هي مي القاضي ولماذا تصدرت التريند في العتاولة 2؟

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب نهاية موسم رمضان 2025، لا يزال مسلسل العتاولة 2 يثير الجدل بين الجمهور، خاصة بعد ظهور مي القاضي في دور الراقصة شوق، الشخصية التي لفتت الأنظار بمشاهدها الجريئة داخل أحداث المسلسل. أداء مي القاضي لهذا الدور أثار الكثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد يرى أن العمل الدرامي يعكس الواقع، ومعارض يعتبر أن المشاهد جريئة وغير مناسبة للشهر الفضيل. في هذا المقال، سنسلط الضوء على حقيقة شخصية شوق التي قدمتها مي القاضي، تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2، وكيف أثّر هذا الدور على شعبيتها ومسيرتها الفنية.

من هي مي القاضي؟

مي القاضي ممثلة مصرية وُلدت في 4 نوفمبر 1985 في الكويت، ودرست في كلية الإعلام، قبل أن تبدأ رحلتها في عالم التمثيل عام 2006 من خلال فيلم “على الهوا”. وعلى مدار مسيرتها، شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، من بينها سر علني، خطوط حمراء، آدم وجميلة، إلى جانب أفلام مثل الشتا اللي فات، اتنين في واحد، جدو مشاكل. على الرغم من كونها ليست جديدة على الساحة الفنية، إلا أن ظهورها في مسلسل العتاولة 2 بدور الراقصة شوق كان بمثابة نقلة نوعية في مسيرتها، إذ أثار مشاهدها الجريئة تفاعلًا واسعًا وجعلها محط الأنظار.

دور مي القاضي في مسلسل العتاولة 2

في الجزء الثاني من العتاولة، تقدم مي القاضي شخصية شوق، راقصة تعمل في ملهى ليلي وتجمعها علاقة مع شخصية خضر التي يؤديها طارق لطفي. الدور تطلب منها تقديم مشاهد رقص مكثفة، حيث أدت رقصة مثيرة على أنغام أغنية “إنتي الوحش” لحسن شاكوش وحمادة مجدي، مما جعلها تتصدر محركات البحث وسط موجة من التعليقات المتباينة حول أدائها.

كيف تفاعل الجمهور مع دور مي القاضي؟

مع تصاعد الأحداث في العتاولة 2، كان دور شوق محوريًا في تطور الحبكة، إلا أن الجدل الذي رافق مشاهدها تجاوز حدود المسلسل. بعض المشاهدين اعتبروا أن الدور جرئ جدًا وغير مناسب لشهر رمضان، بينما رأى آخرون أنه جزء من سياق القصة وأن مي القاضي أدت دورها ببراعة.

أبرز ردود الفعل على مواقع التواصل:

البعض وصف مي القاضي بالشجاعة بسبب قبولها لهذا الدور الجريء.

آخرون اعتبروا المشاهد غير ضرورية وكان يمكن تقديم الشخصية بشكل أقل إثارة.

مؤيدوها دافعوا عنها، مشيرين إلى أن المسلسل يعكس واقعًا موجودًا في المجتمع، ودور شوق ليس الأول من نوعه في الدراما.

قصة مسلسل العتاولة 2 وأبرز أبطاله

“العتاولة 2” هو الجزء الثاني من المسلسل الذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في جزئه الأول. يشارك في بطولته أحمد السقا (نصار)، طارق لطفي (خضر)، زينة (حنة)، باسم سمرة (عيسى الوزان)، فيفي عبده (شديدة)، نسرين أمين (عدولة)، ومي القاضي (شوق).

تدور القصة حول الصراعات داخل الأحياء الشعبية، حيث تتشابك المصالح بين الشخصيات، ويشهد الجزء الجديد صراعات على النفوذ والسلطة، مما يجعل العمل مشحونًا بالإثارة والتشويق. شخصية شوق تؤدي دورًا رئيسيًا في تعقيد الأحداث، خاصة مع علاقتها المتوترة مع خضر.

هل أثّر الجدل على مستقبل مي القاضي الفني؟

بعد أن تصدرت الترند بسبب دورها في العتاولة 2، تساءل الكثيرون عن تأثير هذا الدور على مستقبل مي القاضي في الدراما المصرية. البعض يرى أن هذه الخطوة قد تفتح لها أبوابًا جديدة في تقديم شخصيات أكثر عمقًا وتعقيدًا، بينما يرى آخرون أن التحدي الحقيقي سيكون في كيفية اختيار أدوارها المقبلة لتثبت أنها ممثلة قادرة على تقديم أدوار متنوعة وليست محصورة في أدوار الجدل والإثارة فقط.

من جهة أخرى، لم تصدر مي القاضي أي تعليق رسمي على الانتقادات، ما جعل البعض يعتقد أنها قررت ترك الجدل يأخذ مجراه دون الدخول في صراعات إعلامية.

نجحت مي القاضي في لفت الأنظار خلال رمضان 2025 بدورها الجريء في مسلسل العتاولة 2، حيث قدمت شخصية شوق بإتقان رغم الجدل المثار حولها. وبينما يرى البعض أن الدور كان خطوة جريئة قد تفتح لها أفقًا جديدًا في عالم التمثيل، يرى آخرون أن التحدي الحقيقي أمامها سيكون في اختيار الأدوار المستقبلية التي تعكس قدراتها بعيدًا عن الإثارة والجدل. في النهاية، تبقى العتاولة 2 أحد أكثر المسلسلات التي أثارت التفاعل هذا الموسم، وسط ترقب الجمهور لكيفية تطور شخصية شوق في الحلقات المقبلة.