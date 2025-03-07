اغتنم الفرصة.. دعاء أول جمعة في رمضان 2025 وأفضل الأدعية المستجابة في هذا اليوم المبارك

الرياض - أميرة القحطاني - يوم الجمعة هو أعظم أيام الأسبوع، ويزداد فضله عندما يوافق أول جمعة من شهر رمضان، حيث يجتمع فيه بركة اليوم الفضيل مع قدسية الشهر الكريم. يسعى المسلمون في هذه المناسبة المباركة إلى الإكثار من الدعاء، راجين المغفرة والرحمة والقبول من الله. فقد أكرم الله عباده بجعل يوم الجمعة وقتًا لاستجابة الدعاء، وأوصى النبي ﷺ بالإكثار من الأعمال الصالحة فيه. في هذه المقالة، نستعرض أفضل الأدعية لأول جمعة في رمضان 1446 هـ / 2025 م، وأفضل الأوقات للدعاء، إلى جانب الأعمال المستحبة التي تعين على نيل الأجر والثواب في هذا اليوم المبارك.

فضل الدعاء في أول جمعة من رمضان

يوم الجمعة من الأيام التي خصّها الله بفضائل عظيمة، فهو يوم عيد للمسلمين، وفيه ساعة استجابة للدعاء. ولقوله ﷺ: “إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه” (رواه البخاري ومسلم). عندما يجتمع فضل الجمعة مع شهر رمضان، تزداد الفرصة لنيل رحمة الله ومغفرته، لذلك ينبغي اغتنام هذا اليوم بالدعاء والتضرع إلى الله، خاصةً عند السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي اللحظات الأخيرة قبل الإفطار.

أجمل الأدعية لأول جمعة في رمضان 2025

أدعية الاستغفار والرحمة

اللهم في أول جمعة من رمضان، اغفر لنا ذنوبنا، وطهّر قلوبنا، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم.

اللهم إنا نسألك رحمتك، وعفوك، وأن تغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأن تتقبل صيامنا وقيامنا.

اللهم اجعل هذه الجمعة بداية خير لنا، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اجعلنا في هذه الجمعة من عتقائك من النار، ومن الفائزين بجنات النعيم.

أدعية قضاء الحوائج وتيسير الأمور

اللهم في أول جمعة من رمضان، اقضِ حوائجنا، وفرّج كروبنا، وأزل همومنا، واغفر ذنوبنا، واهدِ قلوبنا، وارزقنا الخير كله.

اللهم اجعل هذه الجمعة جمعة تفريج للهموم، وشفاء للمرضى، ورزقًا واسعًا لكل من يرجو رحمتك وعطاءك.

اللهم كما أكرمتنا ببلوغ هذا الشهر الكريم، أكرمنا بقضاء حوائجنا، وسد ديوننا، وحقق لنا ما نتمنى.

أدعية التوبة والمغفرة

اللهم في أول جمعة من رمضان، تب علينا توبة نصوحًا، واغفر لنا خطايانا، وأبدل سيئاتنا حسنات، وارزقنا الثبات على طاعتك.

اللهم اجعل هذه الجمعة شاهدًا لنا لا علينا، واغفر لنا فيها ذنوبنا، وطهّر قلوبنا، وجدد الإيمان في صدورنا.

اللهم لا تجعل هذه الجمعة تمر إلا وقد غفرت لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما علمنا وما لم نعلم.

أدعية للأهل والأحباب

اللهم في أول جمعة من رمضان، بارك لنا في أهلنا وأحبابنا، ووفقهم لما تحب وترضى، واحفظهم بحفظك، واكتب لهم الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل هذه الجمعة فرحًا وسعادة لأحبابنا، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وحقق لهم ما يتمنون.

اللهم ارزق والديّ الصحة والعافية، وأطل في أعمارهما على طاعتك، وأحسن خاتمتهما، واغفر لهما.

أفضل الأوقات للدعاء في أول جمعة من رمضان

يستحب الدعاء في أوقات معينة من يوم الجمعة، حيث ورد في السنة النبوية أنها تكون ساعة استجابة. ومن أفضل الأوقات:

قبل أذان المغرب: حيث يكون الصائم في آخر لحظات صيامه، والدعاء عند الإفطار مستجاب.

حيث يكون الصائم في آخر لحظات صيامه، والدعاء عند الإفطار مستجاب. بعد صلاة العصر حتى قبل المغرب: فقد ورد أن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يُرد فيها الدعاء.

فقد ورد أن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يُرد فيها الدعاء. أثناء السجود في الصلاة: قال النبي ﷺ: “أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء” (رواه مسلم).

قال النبي ﷺ: “أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء” (رواه مسلم). بين الأذان والإقامة: قال النبي ﷺ: “الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة” (رواه الترمذي وأبو داود).

قال النبي ﷺ: “الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة” (رواه الترمذي وأبو داود). بعد صلاة الفجر وصلاة الجمعة: حيث إن الجمعة لها فضل خاص، ويُستحب فيها الإكثار من الدعاء.

أعمال مستحبة في أول جمعة من رمضان

إلى جانب الدعاء، هناك العديد من الأعمال الصالحة التي يمكن اغتنامها في هذا اليوم المبارك، ومنها:

قراءة سورة الكهف: فقد ورد أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له الله نورًا بين الجمعتين.

فقد ورد أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له الله نورًا بين الجمعتين. الإكثار من الذكر والاستغفار: فذكر الله في هذا اليوم له فضل عظيم، خاصة عند الصيام.

فذكر الله في هذا اليوم له فضل عظيم، خاصة عند الصيام. الصدقة: فقد قال النبي ﷺ: “أفضل الصدقة صدقة في رمضان” (رواه الترمذي).

فقد قال النبي ﷺ: “أفضل الصدقة صدقة في رمضان” (رواه الترمذي). الصلاة على النبي ﷺ: فقد قال: “أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليّ” (رواه أبو داود).

فقد قال: “أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليّ” (رواه أبو داود). تحسين الأخلاق والتعامل بالحسنى: فالصيام يهدف إلى تهذيب النفس، والجمعة أولى بأن يكون فيها المسلم أكثر تحليًا بالفضائل.

أول جمعة في رمضان 2025 هي فرصة ذهبية للتقرب إلى الله، والإكثار من الدعاء، والقيام بالأعمال الصالحة التي تزيد من الأجر والثواب. يجتمع فيها فضل يوم الجمعة مع بركة الشهر الكريم، مما يجعلها من أعظم الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء. لذا، فلنحرص على اغتنام هذه اللحظات بالدعاء بإخلاص، والإلحاح في طلب المغفرة والتوبة، والدعاء للأهل والأحباب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك.