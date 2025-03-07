كم قيمة زكاة الفطر في السعودية 2025 بالريال السعودي؟ تعرف على الحكم الشرعي والطرق المتاحة لأدائها

الرياض - أميرة القحطاني - زكاة الفطر هي إحدى الفرائض الإسلامية التي يؤديها المسلمون في ختام شهر رمضان المبارك، وهي وسيلة لتطهير الصائم من أي نقص أو تقصير قد وقع فيه أثناء الصيام، كما أنها وسيلة لتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة على قلوب الفقراء يوم العيد. في المملكة العربية السعودية، يتم تحديد مقدار زكاة الفطر بناءً على الصاع النبوي، والذي يعادل 3 كيلوغرامات من الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه غالبية السكان، مثل الأرز، القمح، التمر، أو الشعير. ومع اقتراب عيد الفطر لعام 1446 هـ / 2025 م، يكثر البحث عن قيمة زكاة الفطر بالريال السعودي، وكيفية حسابها، وأفضل الطرق المتاحة لإخراجها إلكترونيًا أو عبر الجمعيات الخيرية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل مقدار زكاة الفطر في السعودية لعام 2025، بالإضافة إلى الحكم الشرعي وطرق الدفع المختلفة داخل المملكة.

كم تبلغ قيمة زكاة الفطر في السعودية بالريال السعودي 2025؟

يتم تحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا من قبل هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية والإفتاء، حيث يتم احتسابها بناءً على سعر 3 كيلوغرامات من الأطعمة الأساسية الأكثر شيوعًا في المملكة. وفقًا للتقديرات الأولية لعام 2025/1446 هـ، تتراوح قيمة زكاة الفطر بين 25 و30 ريالًا سعوديًا للفرد الواحد، وذلك حسب التغيرات في أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية. ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة الإعلان الرسمي عن القيمة النهائية قبل عيد الفطر بعدة أيام، لضمان توافقها مع الأسعار السائدة.

كيفية حساب مقدار زكاة الفطر للأفراد والأسر

يمكن حساب زكاة الفطر بسهولة، سواء بالنقد أو بالطعام، وفقًا لعدد أفراد الأسرة والقيمة المحددة لكل فرد، كما يلي:

مثال لحساب زكاة الفطر نقدًا:

إذا كانت قيمة زكاة الفطر 25 ريالًا سعوديًا للفرد، فإن أسرة مكونة من 6 أفراد تدفع:

6 × 25 = 150 ريالًا سعوديًا.

6 × 25 = 150 ريالًا سعوديًا. أما إذا كانت القيمة النهائية 30 ريالًا للفرد، فسيكون المجموع:

6 × 30 = 180 ريالًا سعوديًا.

مثال لحساب زكاة الفطر عينيًا (طعام):

إذا كان مقدار الزكاة 3 كيلوغرامات من الأرز أو التمر لكل فرد، فإن أسرة مكونة من 6 أفراد تدفع:

6 × 3 = 18 كيلوغرامًا من الطعام.

يُفضل استخدام الحاسبات الإلكترونية المتوفرة عبر المواقع الإسلامية الرسمية لحساب زكاة الفطر بدقة وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

متى يجب دفع زكاة الفطر في السعودية 2025؟

الموعد الشرعي لإخراج زكاة الفطر:

تبدأ فترة دفعها من غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر.

يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وفقًا لما ورد عن الصحابي عبد الله بن عمر – رضي الله عنه – الذي قال:

“كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين” (رواه البخاري).

يُستحب دفعها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد حتى يستفيد الفقراء منها في يوم العيد.

يحرم تأخير إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر شرعي، وإذا تأخرت تُحسب كـصدقة عادية وليست زكاة فطر.

طرق دفع زكاة الفطر في السعودية 2025

توفر المملكة العربية السعودية عدة طرق لإخراج زكاة الفطر بسهولة، لضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب:

إخراجها عينيًا (الطريقة الشرعية الأصلية)

شراء 3 كيلوغرامات من الطعام الأساسي (مثل الأرز أو التمر) وإعطاؤها للفقراء مباشرة.

توزيعها عبر الجمعيات الخيرية المحلية، التي تتولى توصيلها إلى المحتاجين.

دفع زكاة الفطر عبر الجمعيات الخيرية

تُتيح العديد من الجمعيات الخيرية داخل المملكة إمكانية دفع زكاة الفطر نقدًا، حيث تقوم بتحويلها إلى طعام وتوزيعها على المستحقين. ومن أبرز هذه الجمعيات:

جمعية إحسان الخيرية

مؤسسة الملك سلمان للأعمال الخيرية

الجمعيات المحلية في مختلف مدن المملكة

إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا عبر البنوك والمنصات الرقمية

بعض البنوك مثل بنك الراجحي تتيح دفع زكاة الفطر إلكترونيًا عبر تطبيقات المصرفية.

منصات مثل إحسان وسدافكو توفر إمكانية إخراج الزكاة أونلاين.

ما هو الحكم الشرعي لزكاة الفطر؟

زكاة الفطر فرض على كل مسلم، وهي واجبة على كل مسلم قادر، كما جاء في الحديث:

“فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” (متفق عليه).

من يجب عليه دفع زكاة الفطر؟

كل مسلم لديه ما يزيد عن حاجته الأساسية يوم العيد.

رب الأسرة مسؤول عن دفع الزكاة عن جميع أفراد عائلته، بما في ذلك الزوجة، الأبناء، والخدم إن وجدوا.

الفقراء غير القادرين معفون من إخراجها، بل هم من المستحقين لها.

لمن تعطى زكاة الفطر؟

وفقًا للآية الكريمة:

“إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…” (التوبة: 60)

تصرف زكاة الفطر إلى:

الفقراء والمحتاجين.

الأيتام والمساكين.

المؤسسات الخيرية التي تدعم الأسر المحتاجة.

اللاجئين والنازحين الذين يحتاجون إلى الغذاء.

تُعد زكاة الفطر فرصة عظيمة لتطهير الصائم ومساعدة الفقراء، وهي واجب ديني واجتماعي يُسهم في تحقيق مبدأ التكافل الذي يحث عليه الإسلام. في السعودية، يتم تحديد مقدار الزكاة سنويًا وفقًا لسعر الصاع النبوي، ويتم دفعها إما نقدًا أو عينًا عبر الجمعيات الخيرية والمنصات الإلكترونية. من المهم على كل مسلم أن يحرص على إخراج الزكاة في وقتها المحدد وبالقيمة المحددة لضمان تحقيق الغاية منها. فلا تفوّت هذه الفرصة لتقديم المساعدة ودعم المحتاجين خلال عيد الفطر المبارك.