ساعات الدوام في رمضان 1446 في المملكة العربية السعودية ومواعيد عيد الفطر

الرياض - أميرة القحطاني - تزايدت التساؤلات في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي حول عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن انطلق الشهر الفضيل للمسلمين في المملكة العربية السعودية. وقد أظهرت التقارير أن هناك اهتماماً ملحوظاً من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء لمعرفة تفاصيل ساعات الدوام. وقد أوضحت الجهات المعنية أن مواعيد العمل تختلف بين القطاعين العام والخاص، إلا أن جميعها تتفق على عدم تجاوز عدد ساعات العمل إلى خمس ساعات في كل فترة.

كم عدد ساعات الدوام في رمضان

السؤال المهم الذي يطرحه العديد هو: كم عدد ساعات الدوام في رمضان؟ فقد أكدت الجهات المختصة أن ساعات العمل في المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص والقطاع الحكومي لا تبدأ قبل الساعة التاسعة والنصف صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً. ويجب الإشارة هنا إلى أن الفترات الزمنية المخصصة للعمل لا تتجاوز خمس ساعات، مما يسمح للموظفين بأداء مهامهم بشكل مريح خلال الشهر الفضيل، ويعد ذلك تسهيلاً للعمال بما يتناسب مع خصوصية الشهر.

موعد إجازة عيد الفطر

من الأمور التي تشغل بال الكثير من العاملين في القطاعات المختلفة في المملكة هو موعد إجازة عيد الفطر المبارك. ووفقاً لما أوردته وزارة الأوقاف الإسلامية، فإنه وفي الوقت الحالي وبعد انقضاء اليوم الأول من رمضان لم يتم تحديد موعد نهائي لإجازة عيد الفطر. ومن المتوقع أن تبدأ الإجازة للموظفين في القطاعين الخاص والحكومي اعتباراً من اليوم السابع والعشرين من رمضان، وتستمر حتى اليوم الرابع من العيد، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل الأيام بشكل فعلي من قبل الجهات المختصة في الوقت المناسب.