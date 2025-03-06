ثبتها الآن.. تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات والعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد قناة وناسة ضمن القنوات المميزة التي خصصت محتواها للأطفال، حيث تُعتبر واحدة من أبرز الخيارات الترفيهية والتعليمية المتاحة في العالم العربي. وهذه القناة تتصيّد اهتمام العديد من الأمهات، اللواتي يسعين لتوفير محتوى يعزز من نمو أطفالهن الفكري والترفيهي، لذا تُظهر الأرقام والإحصائيات تصاعدًا في البحث عن التردد الخاص بها على القنوات الفضائية.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

تُبث قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات، ولتتمكن الأسر من استقباله على جهاز الرسيفر الخاص بهم، يجب ضبط الترددات المناسبة. التردد الخاص بالقناة هو:

تردد القناة هو 11470.

معدل الاستقطاب يكون عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

التردد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

تتوفر أيضًا قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات، حيث تُعد هذه الخدمة ضرورية لمن يرغب في تحميل القناة على جهاز الاستقبال. التردد الخاص بها هو:

تردد القناة هو 11270.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

معدل الترميز هو 27500.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتمتع قناة وناسة بمزايا متعددة تُكرّس جهدها لتقديم محتوى مناسب للأطفال. ومن أبرز هذه المزايا ما يلي: