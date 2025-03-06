استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في عالم محتوى الأطفال، حيث تقدم مجموعة متميزة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تتناسب مع فئة الأطفال. توفر القناة محتوى يهدف إلى تعليم الأطفال مجموعة متنوعة من القيم والمبادئ، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى العديد من الأمهات. إن الجودة العالية للمحتوى وعدم وجود تشفير يزيد من الإقبال على القناة من قبل الأسر.

تردد قناة طيور الجنة

تتوفر قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن ضبطها بسهولة من خلال التردد الآتي:

تردد القناة: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

بالإضافة إلى توافرها على القمر نايل سات، يمكن أيضًا ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة برامج الأطفال الممتعة عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة

يمكن لمشاهدي قناة طيور الجنة ضبطها على القمر الصناعي NAil Sat أو عرب سات بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات السهلة التالية:

قم بتشغيل التلفاز واستخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى قائمة الإعدادات.

ابحث عن خيار “الترددات” أو “القنوات” في القائمة الرئيسية للتلفاز وانقر عليه.

قم بإدخال التردد الصحيح لقناة طيور الجنة، مع مراعاة إدخال رمز الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وأي بيانات أخرى مطلوبة.

بعد إدخال جميع البيانات بدقة، انقر على خيار “تأكيد”، ثم اضغط على “موافق” لحفظ الإعدادات.

بمجرد الانتهاء، ستظهر القناة في قائمة القنوات المتاحة، مما يتيح لك الانتقال إليها والاستمتاع بمحتواها المتنوع.

إن قناة طيور الجنة تُعد مصدرًا قيمًا للترفيه والتعليم للأطفال، حيث تجمع بين الممتع والمفيد. وبالتالي، فإن الاهتمام بطرق ضبط القناة يعد أمرًا مهمًا للأسر، لضمان وصول أطفالهم إلى محتوى ذو جودة عالية. من خلال الترددات والإعدادات المذكورة، يمكن للأمهات توفير تجارب مشوقة وتعليمية لأطفالهن عبر الشاشة. إن التعليم والترفيه المتكاملين هما المفتاح لتعزيز النمو الفكري والوجداني لدى الأطفال.