رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 عبر وزارة العمل

الرياض - أميرة القحطاني - مع تزايد اهتمام المواطنين العراقيين ببرنامج الرعاية الاجتماعية، ومع اقتراب الإعلان عن أسماء المشمولين بهذا النظام، يتزايد البحث عن طريقة الاستعلام عن المستحقين. وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابطًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين معرفة الأسماء المشمولة في هذا الدعم. يُعتبر هذا البرنامج آلية مهمة لدعم الأسر المستحقة في العراق، حيث يسعى لتقديم مساعدات مالية شهرية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر التي تعاني من ضعف في الدخل الشهري.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2025 عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة المعنيّة.

سجل الدخول إلى الموقع باستخدام معلوماتك الشخصية.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن أسماء المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية”.

أدخل الرقم الوطني في الحقل المخصص بشكل دقيق.

حدد المحافظة التي تقيم بها.

اختر الوجبة والدفعة التي تود معرفة أسماء المستحقين لها.

اضغط على زر “الاستعلام”.

ستظهر أمامك قائمة تحتوي على أسماء المستحقين، ويمكنك من خلالها البحث عن اسمك.

شروط استحقاق دعم برنامج الرعاية الاجتماعية

من المهم أن نلاحظ أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد وضعت مجموعة من الشروط للإعلان عن الأشخاص المؤهلين للحصول على الدعم. تهدف هذه الشروط لضمان أن يستفيد الأشخاص المستحقون فقط، وتتضمن الشروط الآتية: