فتح باب التسجيل في الوظائف التعليمية 1446 في السعودية.. التفاصيل والمواعيد

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز جودة التعليم وتوفير فرص عمل للخريجين، أعلنت منصة جدارات بالتعاون مع وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في الوظائف التعليمية للعام 1446. وقد دعت المنصة جميع الخريجين والخريجات إلى استباق الأحداث والإسراع في تعبئة نموذج التسجيل خلال المواعيد المحددة، مما يمنحهم فرصة التقدم لوظيفة معلم ممارس في الإدارات التعليمية. هذا الأمر يعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية ورفع مستوياتها بشكل مستدام.

موعد التسجيل في الوظائف التعليمية 1446

أوضحت وزارة التعليم السعودية عن توفر 10949 وظيفة شاغرة للعام الدراسي المقبل 1447، مما دفع العديد من الخريجين والخريجات للبحث عن تفاصيل ومواعيد التسجيل لتلك الوظائف. وفي هذا السياق، يجب على المتقدمين مراعاة الدقة في تعبئة المعلومات الشخصية مثل محل الإقامة وسنة التخرج والمؤهل الدراسي، لأن التعاقد يتم بناءً على البيانات المسجلة. وفيما يلي توضيح لمواعيد فتح وإغلاق باب التسجيل بالنسبة للخريجين السعوديين:

تاريخ بدء تقديم طلبات الالتحاق للذكور حديثي التخرج هو 07 مارس 2025م، والموافق 07 رمضان 1446هـ.

تاريخ انتهاء التقديم لنفس الفئة هو يوم الأربعاء 12 مارس 2025م، الموافق 12 رمضان 1446هـ.

بداية تسجيل الطلبات للخريجات الإناث ستكون يوم الجمعة 14 مارس 2025م، والموافق 14 رمضان 1446هـ.

تاريخ انتهاء التسجيل للإناث هو يوم الأربعاء 19 مارس 2025م، الموافق 19 رمضان 1446 هـ.

كيفية المفاضلة بين المتقدمين لوظيفة معلم ممارس

طبقًا للائحة التنفيذية المعمول بها، تتم عملية المفاضلة بين المتقدمين بناءً على عدد من المعايير المحددة والتي تشمل:

وجود معدل تراكمي لا يقل عن 10% من إجمالي الدرجات.

تاريخ الحصول على شهادة التخرج بحيث تكون الأقدمية تعطي وزنًا بنسبة 10%.

النجاح في درجة اختبار الرخصة المهنية للعام، حيث تمنح نسبة 30% لهذا الاختبار.

تحقيق درجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص، حيث تُعطى هذه الدرجة وزنًا قدره 50%.

تهدف هذه المعايير إلى ضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة لوظائف المعلمين، بما يساهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من فعالية العملية التعليمية في المملكة. باستمرار، يتعين على الخريجين الاهتمام بالتفاصيل واتباع التعليمات بعناية لتكون لديهم فرص أكبر في الحصول على الوظائف المطلوبة.