فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 للمغتربين باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجواز

الرياض - أميرة القحطاني - مع التقدم المستمر في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح فتح حساب بنكي في السودان أمرًا يسيرًا، مما يعكس تأثر القطاع المالي بالتطورات التكنولوجية الحديثة. يتيح بنك الخرطوم لعملائه إمكانية فتح حسابات بسهولة ويسر عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة الفروع، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات المصرفية للمواطنين والمغتربين على حد سواء، ويعزز من كفاءة العمليات المصرفية بإجراءات آمنة وفعالة.
فتح حساب في بنك الخرطوم
يحدد بنك الخرطوم مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب استيفاؤها لإتمام عملية فتح الحساب، وتتوزع هذه الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على حساب بنكي من الجنسية السودانية.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وقت تقديم الطلب.
- تقديم هوية وطنية سارية أو جواز سفر للمغتربين يؤكد الهوية.
- يجب إيداع مبلغ أولي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لفتح الحساب.
- لا يجوز أن يمتلك المتقدم حسابًا آخر في بنك الخرطوم بنفس البيانات الشخصية.
مميزات تطبيق بنكك
في عصر التحول الرقمي المتسارع، يسعى بنك الخرطوم جاهدًا لتقديم حلول مصرفية حديثة تتماشى مع احتياجات المستخدمين في بيئة سريعة التغير. مع خدمة فتح الحساب أونلاين، لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى الفروع أو تحمّل إجراءات ورقية تقليدية. بإمكان العملاء الآن إنشاء وإدارة حساباتهم بنقرة زر، مما يوفر مجموعة من المزايا التي تسهل التعاملات المصرفية مثل:
- توفر راحة وسهولة الوصول إلى الحسابات في أي وقت.
- تقديم إجراءات سريعة وآمنة لفتح الحسابات وإجراء المعاملات.
- تمكين العملاء من إدارة حساباتهم بشكل كامل عبر الإنترنت.
- تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة.
- توفير خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة لدعم العملاء.
طريقة فتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم
يمكن للراغبين في فتح حساب بنكي إلكتروني اتباع الخطوات البسيطة التالية لتحقيق ذلك:
- زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو تحميل تطبيق “بنكك” المتاح على الهواتف الذكية.
- اختيار خيار “فتح حساب جديد” من الشاشة الرئيسية.
- إدخال البيانات الشخصية الأساسية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
- تحديد نوع الحساب المراد فتحه، سواء كان حساب جاري أو حساب توفير.
- رفع المستندات المطلوبة مثل صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر للمغتربين كجزء من عملية التسجيل.
- قبول الشروط والأحكام ثم الضغط على زر “إرسال” لإكمال العملية.
- انتظار استلام رسالة تأكيد عبر الهاتف تحتوي على رقم الحساب المصرفي بعد الموافقة على الطلب.
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