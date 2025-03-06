ثبتها بجودة HD.. تردد قناة إم بي سي مصر 2 الجديد على نايل سات 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر قناة إم بي سي مصر 2 MBC Masr 2 واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تتميز بتقديم محتوى رياضي متنوع، إضافة إلى عرضها لأهم الأحداث والمباريات في عالم كرة القدم. تفخر هذه القناة بجودة صوت وصورة عالية، مما جعلها وجهة مفضلة لعشاق الرياضة. من خلال تغطيتها الشاملة لموسم الرياض، أصبحت تبحث شريحة واسعة من الجمهور عن تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة أحدث المباريات والفعاليات..

تردد قناة إم بي سي مصر 2 MBC Masr 2

فيما يلي التفاصيل الخاصة بتردد قناة MBC Masr 2 على مختلف الأقمار الصناعية، بما في ذلك نايل سات وعرب سات، لتسهيل عملية البحث على المشاهدين.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 MBC Masr 2 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12322.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 MBC Masr 2 على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11919.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط إم بي سي مصر 2 MBC Masr 2 على التلفاز

يمكن لمتابعي قناة إم بي سي مصر 2 MBC Masr 2 ضبط التردد على أجهزة التلفاز الخاصة بهم بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية بعناية. تعتبر هذه العملية بسيطة ولا تتطلب مهارات فنية متقدمة، حيث تسمح للمشاهدين بالاستمتاع بمحتوى القناة بسهولة ويسر.