المرور السعودي يطرح المزاد الالكتروني عبر منصة أبشر لعام 1446

الرياض - أميرة القحطاني - في إطار جهودها المستمرة لتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين، أعلنت هيئة المرور السعودي مؤخرًا عن إطلاق مزاد إلكتروني يتيح للأفراد فرصة الحصول على لوحات رقمية مميزة بأسعار متنوعة. تمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز تجربة المواطن وتيسير الإجراءات الإدارية، خاصةً فيما يتعلق بعمليات التسجيل والحصول على لوحات المركبات. يشترط للمشاركة في هذا المزاد توافر مجموعة من الشروط لضمان تحقيق العدل ل الجميع.
المرور السعودي يطرح المزاد الالكتروني
تم تحديد موعد المزاد الإلكتروني ليكون يوم الاثنين، الثالث من مارس. وسيتمكن الراغبون في المشاركة من شراء اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر، التي تُعتبر رافداً أساسياً لخدمات وزارة الداخلية السعودية. يهدف هذا التطبيق إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء في إجراءات الشراء أو الوصول إلى المعلومات اللازمة. هذه المنصة تدعم الرغبة في تقديم خدمات مرورية سهلة وميسرة.
طريقة الوصول إلى خدمة المزاد من ابشر
تتمثل خطوات الوصول إلى خدمة المزاد الإلكتروني في منصة أبشر في مجموعة من الإجراءات السهلة والواضحة. تتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- أولاً، يتم الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.
- ثانياً، يفضل النقر على خيار تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
- ثالثاً، يجب تحديد خيار “خدماتي” ضمن القائمة المتاحة، ثم اختيار “المرور” من القائمة، ومن ثم النقر على “خدمة المزاد”.
- بعد ذلك، يتوجب على المستخدم تحديد نوع المزاد وهو اللوحات الإلكترونية. وأخيراً، يتعين عليه الموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة للمشاركة.
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