تفاصيل بدء دوام الدوائر الحكومية في رمضان وفقًا لبيان وزارة الموارد البشرية

الرياض - أميرة القحطاني - يعد شهر رمضان من الأشهر المباركة التي يحمل كل منها عادات وتقاليد خاصة، ومن بين ذلك مواعيد العمل في الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة. يتزايد الاهتمام بمواعيد الدوام خلال هذا الشهر الكريم، نظراً لأهمية التنسيق بين أوقات العمل والعبادة. شهدت المملكة العربية السعودية في الأيام الأولى من رمضان العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، مما دفع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإصدار توضيحات دقيقة للمواطنين.

دوام الدوائر الحكومية في رمضان

تزايدت الأسئلة المتعلقة بمواعيد دوام الدوائر الحكومية في أعقاب بداية شهر رمضان، حيث تلقيت الجهات المختصة استفسارات متعددة حول متى يبدأ دوام الدوائر الحكومية في رمضان؟ وقد أعلنت الوزارة أنه يبدأ الدوام في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا للفترة الصباحية بحيث ينتهي في الساعة الثانية والنصف مساءً. إضافةً إلى ذلك، هناك مجموعات أخرى تبدأ العمل في التاسعة والنصف صباحًا وتنتهي في الواحدة والنصف، بينما الفئة الرابعة تبدأ في الحادية عشر والنصف صباحًا وتنتهي في الرابعة والنصف. ويجب أن لا تتجاوز ساعات العمل في رمضان 5 ساعات يوميًا في ظل الصيام، مما يسهم في تخفيف العبء على الموظفين خلال هذا الشهر الكريم.

دوام القطاعات الخاصة خلال الشهر الكريم

بالنسبة لدوام القطاعات الخاصة، فقد وضحت الجهات المختصة أنه سيبدأ في الساعة العاشرة صباحًا وينتهي في الرابعة مساءً، وذلك كحد أقصى للدوام في جميع أنواع الأنشطة التجارية. ومع ذلك، تختلف مواعيد العمل بين الأنشطة التجارية المختلفة، إذ تتضمن بعض القطاعات فترتين للعمل، صباحية ومسائية. الفترة الصباحية تكون عادة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، في حين أن الفترة المسائية تبدأ في الساعة السابعة مساءً وتستمر حتى الحادية عشر مساءً، مما يسهل على الموظفين تنظيم أوقاتهم بما يتناسب مع الصيام.

ختامًا، يمكن القول أن تنظيم مواعيد العمل خلال شهر رمضان يلعب دورًا هامًا في تسهيل سير العمل وحفظ حقوق الموظفين في كلا القطاعين الحكومي والخاص. إن اعتناء الجهات المختصة بتوضيح مواعيد العمل يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة عمل مناسبة تحترم خصوصيات الشهر الكريم، مما يسهم في تعزيز الروح الإيجابية لدى الموظفين ويتيح لهم أداء عباداتهم بشكل مريح وفعال. وبالتالي، يظهر التعاون بين الدولة والموظفين في جميع القطاعات بصورة متميزة خلال هذا الشهر الفضيل.