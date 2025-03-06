مواصفات ومزايا هاتف Samsung S25 Ultra الجديد 2025.. وما هو سعره؟

الرياض - أميرة القحطاني - أصبح الذكاء الاصطناعي واحدًا من ركائز تطوير التكنولوجيا، ولا سيما الهواتف الذكية التي يعد استخدامها متناميًا في حياة الأفراد اليومية. في هذا السياق، أصدرت شركة سامسونج هاتفها الجديد، والذي يمثل طفرة في هذا المجال، وهو هاتف Samsung s25 series. حيث جاء بمميزات تصميم محدثة وتكنولوجيا متقدمة، مما يجعله من بين الهواتف الرائدة المفضلة عند المستخدمين. هذه المقالة تسلط الضوء على تفاصيل الهاتف وأبرز مواصفاته.

هاتف Samsung S25 Ultra

يمتاز هاتف Samsung s25 series بمواصفات وعناصر تصميم فريدة تجعله يتفوق على الإصدارات السابقة، حيث يتيح للمستخدم تجربة تقنية مثالية. ومن أبرز الخصائص التي يتميز بها هذا الهاتف:

الكاميرا الخلفية تأتي بوحدات رباعية قوية، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، مما يعزز تجربة التصوير بشكل يدعو للإعجاب.

بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

يتوفر في الهاتف ميكرفون إضافي يعمل على عزل الضوضاء، مما يسهم في تحسين جودة المكالمات والتسجيلات الصوتية.

يدعم الهاتف نظام تحديد المواقع الجغرافي GPS وكذلك أنظمة الملاحة الأخرى، مما يتيح للمستخدمين سهولة التنقل واستخدام التطبيقات الملاحية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 الأحدث من سامسونج، مما يوفر تجربة سلسة ومريحة للمستخدم مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة.

تم استخدام مواد تصنيع عالية الجودة في تصميم الهاتف، حيث تم استخدام الزجاج المحمي بطبقة من جوريلا فيكتس مع إطار من معدن التيتانيوم، مما يجعله متينًا وجذابًا.

آخر تحديث لسعر هاتف Samsung s25 series

سعر الهاتف لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميًا يوم 22 يناير في الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن سعر النسخة العالمية من الهاتف سيكون حوالي 1300 دولار للنموذج الذي يحتوي على 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. في حين يتوقع أن يتراوح سعره في السوق المصري ما بين 80 ألف و100 ألف جنيه، مما يجعله في متناول البعض ويعبر عن فئة الهواتف الرائدة.