كيفية استخراج تصريح العمرة لعام 2025 عبر منصة نسك.. وطريقة التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - في الوقت الراهن، تسعى معظم الدول الإسلامية لتسهيل إجراءات العمرة على المواطنين وخاصةً في موسم الحج والعمرة، وحرصاً على تنظيم هذه الشعائر الدينية، تم توضيح طريقة استخراج تصريح العمرة بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة. يجب الأن التنبيه إلى أن عملية استخراج التصريح تتم من خلال المواقع الالكترونية المعتمدة، وتتطلب مجموعة من الخطوات والإجراءات المنسقة التي يجب أن يتبعها المواطنون. لذا، ينبغي على كل من يرغب في أداء العمرة الالتزام بهذه الخطوات لتحقيق الهدف بشكل فعال، مع العلم أن كل عنصر في العملية له أهميته الخاصة.
طريقة استخراج تصريح العمرة
يشمل استخراج تصريح العمرة مجموعة بسيطة من الخطوات الإلكترونية، وهي مصممة لتكون سهلة الاستخدام بالنسبة للمواطنين. تتطلب العملية الدخول إلى المنصة المحددة، وتقوم الجهات المعنية بتحديد الخطوات اللازمة بشكل واضح. فيما يلي الخطوات الأساسية لاستخراج التصريح:
- تفعيل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول.
- اختيار خيار تسجيل الدخول وتبديل اللغة إذا لزم الأمر.
- اتباع إرشادات استخراج تسجيل العمرة بوضوح.
- إدخال رقم التصريح عند الطلب.
- تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة واهتمام.
- تقديم كافة الوثائق المطلوبة ومراجعتها.
- طباعة التصريح بعد استكمال جميع المراحل السابقة.
طريقة التقديم إلى تصريح العمرة
تتجه العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين حول الطريقة المثلى للحصول على تصريح العمرة، وقد تم الإعلان عن خطوات محددة تسهل هذه العملية. إن هذه الطريقة تركز على توفير المعلومات الضرورية والخطوات اللازمة لضمان استخراج التصريح بشكل صحيح، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:
- تحميل تطبيق نسك عبر متجر جوجل بلاي أو آب ستور.
- فتح التطبيق والنقر على خيار التسجيل كخطوة أولى.
- ملء كافة البيانات اللازمة بدقة لضمان التقديم السليم.
- تحديد اسم المستخدم وكلمة المرور بوضوح.
- إدخال البريد الإلكتروني بدقة، للتواصل في حالة الحاجة.
- توفير رقم الجوال بشكل صحيح للتواصل.
- إدخال الهوية الوطنية بشكل دقيق.
- إذا كنت مقيمًا، يجب إدخال رقم الإقامة.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية بعد الانتهاء من هذه البيانات.
- اختيار خيار تصريح العمرة من القائمة المتاحة.
- سيتم فتح نافذة جديدة لتحديث المعلومات.
- تحديد ما إذا كنت مواطنًا أو مقيمًا بدقة.
- إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة بنجاح.
- التحقق من الرمز الإلكتروني المرسل إلى الهاتف.
- تحديد الإجراءات المتبعة لأداء العمرة.
- إدخال الاسم الكامل للمعتمر.
- الضغط على زر الاستمرار لإتمام العملية.
- تحديد الشهر الميلادي والهجري المرتبط بالعمرة.
- طباعة التصريح بعد استكمال جميع الخطوات رقميا.
- في حال الموافقة على الطلب، سيتطلب الأمر استكمال المعلومات الإضافية.
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