كيفية تثبيت تردد قناه طيور الجنة الجديد 2025 علي الأقمار الصناعية؟

الرياض - أميرة القحطاني - تُعَدُّ قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات التي تركز على تقديم محتوىٍ مخصص للأطفال، مما يجعلها تحظى بشهرة واسعة بين القنوات المخصصة للأطفال. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية بأعلى جودة، مما يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم والمعارف المتنوعة. والسمة المميزة لقناة طيور الجنة هي عرض محتواها على مدار الساعة بدون تشفير، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأمهات.

تردد قناه طيور الجنة

لتستمتع بمشاهدة محتويات قناة طيور الجنة، يجب ضبط التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات. إليكم التفاصيل الضرورية لاتمام عملية الضبط:

تردد القناة 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

بالإضافة إلى القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط قناة طيور الجنة عبر القمر عرب سات للاستمتاع بمحتوى الأطفال المتميز، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة هي SD.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة

إذا كنت ترغب في ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر، سواء كان ذلك عبر القمر نايل سات أو عرب سات، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:

قم بتشغيل التلفاز واستخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة الإعدادات.

ابحث عن خيار “الترددات” أو “القنوات” في القائمة الرئيسية التي تظهر على شاشة التلفاز، ثم انقر عليه.

قم بإدخال التردد الصحيح لقناة طيور الجنة، والذي يتضمن أيضًا رمز الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ، مع التأكد من إدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة.

بعد إدخال كافة البيانات، انقر على خيار “تأكيد”، ثم اضغط على “موافق” لحفظ الإعدادات.

ستظهر القناة الآن في قائمة القنوات المتاحة على التلفاز، مما يمكنك من الانتقال إليها والاستمتاع بمشاهدتها.

تقف قناة طيور الجنة كأحد أبرز المنصات المخصصة للأطفال، حيث تساهم في تنمية معارفهم وترفيههم من خلال برامجها الجذابة. يجمع محتوى القناة بين التعلم والترفيه بشكل فريد، مما يجعلها الخيار الأمثل للآباء والأمهات الذين يسعون لتوفير بيئة تعليمية ممتعة لأبنائهم. ترددات القناة المتاحة على مختلف الأقمار تجعل استقبالها سهلاً ويعزز من قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين، مما يعكس أهمية هذه القناة في عالم الوسائط المخصصة للأطفال.