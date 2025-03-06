استكشاف عالم الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على جميع الأقمار الصناعية

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تتمتع بشعبية كبيرة داخل العالم العربي، حيث تركز على تقديم محتوى ثقافي وتعليمي يتمحور حول العلوم والطبيعة، بالإضافة إلى الحياة البرية والتكنولوجيا. تأسست هذه القناة كي تكون منصة غنية بالمعلومات ووسيلة للتسلية والإلهام للعائلات والأفراد على حد سواء. وبفضل برامجها المتنوعة المرئية التي تحمل طابعًا وثائقيًا، استطاعت جذب انتباه جمهور واسع ومتنوع. وفي ضوء الاهتمام المتزايد من قبل المشاهدين لمعرفة المزيد عن تردد القناة، سنقوم بتوفير المعلومات اللازمة عن ذلك في السطور التالية، لذا تابعونا للاستفادة من التفاصيل حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2025.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

تتمتع قناة ناشيونال جيوغرافيك بقاعدة جماهيرية واسعة داخل الوطن العربي، وتختلف أسلوبها ومحتواها عن العديد من القنوات الأخرى، مما يساهم في تعزيز مكانتها في قلوب عشاق الطبيعة والثقافة. تقدم القناة مجموعة من البرامج والأفلام الوثائقية التي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الحياة البرية والفضاء والتكنولوجيا والتاريخ. ونتيجة لذلك، يهتم العديد من المشاهدين بالبحث عن ترددها الجديد ليتسنى لهم متابعة جميع هذه البرامج القيمة. فيما يلي تفاصيل تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

إذا كنتم من عشاق الأفلام الوثائقية ورحلات الاستكشاف، ستجدون في تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات ما يسعدكم:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة National Geographic على العرب سات 2025

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك