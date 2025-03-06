استكشاف عالم الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على جميع الأقمار الصناعية

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تتمتع بشعبية كبيرة داخل العالم العربي، حيث تركز على تقديم محتوى ثقافي وتعليمي يتمحور حول العلوم والطبيعة، بالإضافة إلى الحياة البرية والتكنولوجيا. تأسست هذه القناة كي تكون منصة غنية بالمعلومات ووسيلة للتسلية والإلهام للعائلات والأفراد على حد سواء. وبفضل برامجها المتنوعة المرئية التي تحمل طابعًا وثائقيًا، استطاعت جذب انتباه جمهور واسع ومتنوع. وفي ضوء الاهتمام المتزايد من قبل المشاهدين لمعرفة المزيد عن تردد القناة، سنقوم بتوفير المعلومات اللازمة عن ذلك في السطور التالية، لذا تابعونا للاستفادة من التفاصيل حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2025.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025
تتمتع قناة ناشيونال جيوغرافيك بقاعدة جماهيرية واسعة داخل الوطن العربي، وتختلف أسلوبها ومحتواها عن العديد من القنوات الأخرى، مما يساهم في تعزيز مكانتها في قلوب عشاق الطبيعة والثقافة. تقدم القناة مجموعة من البرامج والأفلام الوثائقية التي تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الحياة البرية والفضاء والتكنولوجيا والتاريخ. ونتيجة لذلك، يهتم العديد من المشاهدين بالبحث عن ترددها الجديد ليتسنى لهم متابعة جميع هذه البرامج القيمة. فيما يلي تفاصيل تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة:
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات
إذا كنتم من عشاق الأفلام الوثائقية ورحلات الاستكشاف، ستجدون في تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات ما يسعدكم:
- التردد: 11526.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الجودة: HD.
تردد قناة National Geographic على العرب سات 2025
- التردد: 11411.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك
- تقدم القناة محتواها بجودة عالية على مدار اليوم، مما يضمن عدم وجود أي انقطاع أو تشويش أثناء المشاهدة.
- تستعرض باقة متنوعة من الأفلام الوثائقية والبرامج المتعددة في مجالات العلوم، الفضاء، التكنولوجيا، الثقافة، والطبيعة.
- تعتمد القناة على نظام جودة HD، مما يوفر تجربة مشاهدة ذات صورة وصوت نقيين وواضحين.
- تقدم القناة محتوى مدبلج باللغة العربية مما يعزز الفهم والتمتع بالبرامج المختلفة لكل المشاهدين العرب.
في الختام، يمكن القول إن قناة ناشيونال جيوغرافيك تمثل واحة غنية بالمعلومات والترفيه لعشاق المعرفة والاكتشاف. إنها ليست مجرد قناة تلفزيونية، بل هي مصدر للثقافة والعلم، تشجع المشاهدين على تطوير وعيهم بمحيطهم. من خلال البرامج الوثائقية المتميزة والمحتوى المتنوع، ساهمت القناة في تعزيز المعرفة والفضول لدى الأجيال الجديدة. وبفضل الترددات الجديدة المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة، يمكن للجميع متابعة كل ما هو جديد من هذه القناة الرائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر استكشاف عالم الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD على جميع الأقمار الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.