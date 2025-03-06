كيفية تثبيت تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2025 علي النايل سات والعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - تعد قناة ميكي كيدز واحدة من أبرز قنوات الأطفال المتاحة في العالم العربي. حيث تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها الخيار المثالي للآباء والأمهات الذين يسعون لتوفير بيئة تعليمية ممتعة لأبنائهم. تتميز القناة بتقديم برامج موجهة للأطفال طوال اليوم، حيث توفر محتوى عالي الجودة بلا انقطاع أو تشويش. تعتبر هذه القناة استثمارًا جيدًا لتنمية المهارات والقيم الأخلاقية للأطفال من خلال مقاطع الفيديو الملائمة لأعمارهم.

تردد قناة ميكي كيدز

للراغبين في مشاهدة قناة ميكي كيدز، يمكنكم ضبط القناة على أجهزة الرسيفر عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد قناة ميكي كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11528.

جودة القناة: HD.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي كيدز عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11257.

جودة القناة: HD.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة ميكي كيدز على جهاز الرسيفر

لضبط قناة ميكي كيدز على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التفصيلية التالية لتنزيل القناة بسهولة:

ابدأ بالتوجه إلى قائمة الإعدادات على جهاز التحكم عن بُعد.

اختر خيار “التركيب اليدوي” أو “التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.

انقر على “إضافة قناة جديدة”.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه (نايل سات أو عرب سات).

أدخل المعلومات المطلوبة للقناة، والتي تشمل: تردد القناة، استقطاب القناة، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على خانة “البحث عن القناة”.

في نهاية العملية، اضغط على زر “تثبيت” لتأكيد استقبال القناة على جهاز الرسيفر.

بفضل ما تقدمه قناة ميكي كيدز من محتوى ترفيهي وتعليمي، تمثل خيارًا مثاليًا للآباء الذين يسعون لتوسيع آفاق أطفالهم وتعليمهم قيمًا إيجابية منذ الصغر. إن استقبال القناة بسهولة في المنزل يتيح للأطفال تجربة تعليمية مثرية من خلال الرسوم المتحركة والبرامج التفاعلية المشوقة المخصصة لهذه الفئة العمرية. لذا، لا تبخل على أطفالك بهذه الفرصة القيمة في تعليمهم وتشكيل مستقبل أفضل لهم.