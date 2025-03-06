تردد قناة وناسة الجديد WANASAH 2025 على القمر الصناعي نايل سات

الرياض - أميرة القحطاني - قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال على مستوى العالم، وبالتحديد في الوطن العربي، حيث تُعنى هذه القناة بتقديم محتوى هادف وممتع للأطفال. لذا، تسعى العديد من الأمهات للحصول على المعلومات الدقيقة حول ترددها، لما تشكله من أهمية في توفير ترفيه تعليمي مفيد للأطفال في منازلهم.
تردد قناة وناسة الجديد 2025
تعتبر قناة وناسة من القنوات الشائعة والتي يمكن ضبطها بسهولة على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي نايل سات. تردد القناة يوفر للمتابعين فرصة الاستمتاع بالعروض والبرامج الممتعة. التردد هو كما يلي:
- تردد القناة هو 11470.
- معدل الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.
- القمر الصناعي المستخدم هو نايل سات.
تردد قناة وناسة للاطفال على عرب سات
تتيح قناة وناسة أيضًا ترددًا خاصًا للمستخدمين الراغبين في مشاهدتها عبر القمر الصناعي عرب سات. لضبط القناة على جهاز الرسيفر، يمكن الاعتماد على التردد التالي:
- تردد القناة هو 11270.
- معامل تصحيح الخطأ هو ¾.
- معدل الترميز هو 27500.
مميزات قناة وناسة للأطفال
تتمتع قناة وناسة بعدد من المميزات التي تجعلها مقصدًا مفضلًا للأطفال وأولياء الأمور. من أبرز هذه المزايا ما يلي:
- القناة تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف، مما يتيح للأطفال متابعتها في أي وقت.
- يتميز محتوى القناة بالتنوع الكبير الذي يلبي احتياجات جميع الفئات العمرية للأطفال.
- تعتمد القناة على تقديم محتوى تعليمي ضمن إطار ترفيهي لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.
- تُعرض البرامج بجودة صوت وصورة عالية، مما يسهم في جعل التجربة ممتعة وشيقة للأطفال.
- توفر القناة المحتوى مجانًا وبجودة عالية، مما يجعلها وسيلة ترفيه قيمة دون انقطاع أو تشفير.
- تتيح القناة إعادة عرض البرامج في أوقات أخرى، مما يوفر فرصة للجميع لمتابعتها وفقًا لجدولهم الزمني.
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