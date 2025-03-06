أبرز شروط العفو الملكي الجديدة في السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك

الرياض - أميرة القحطاني - تعيش المملكة العربية السعودية، في هذه الآونة، أجواءً من الترقب والانتظار من قبل العديد من الأهالي الذين يأملون في الحصول على شروط العفو الملكي الجديدة. هذه الشروط التي انتشرت بسرعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي لها إمكانية كبيرة في إحداث تغييرات إيجابية بحياة العديد من السجناء. ومن المتوقع أن يشمل هذا العفو، المزمع تنفيذه في رمضان 2025، شروطًا معينة ينبغي الالتزام بها للتقديم والموافقة على العفو الملكي.

شروط العفو الملكي الجديدة

تدور في أذهان العديد من المواطنين تساؤلات متكررة حول شروط العفو الملكي الجديدة. ومع بدء إصدار العفو عن مجموعة من السجناء، أوضح خادم الحرمين الشريفين عددًا من الشروط الأساسية التي تجب مراعاتها قبل الشروع في عملية العفو الملكي. وهذه الشروط، التي يجب توافرها بشكل مسبق، تشمل عدة نقاط أساسية، نعرضها فيما يلي:

يجب أن يكون السجين حسن السير والسلوك أثناء فترة احتجازه داخل السجن، حيث يشير هذا الشرط إلى التزامه بالقوانين وعدم ارتكابه أي أخطاء أثناء الفترة المذكورة.

يشترط أن لا يكون السجين قد ارتكب أي تجاوزات أو عقوبات خلال فترة سجنه، مما يعكس الالتزام بالنظام وعدم السلوك العدواني.

يتعين على السجين ألا يكون قد ارتكب جرائم خطيرة، حيث تؤخذ تلك الجرائم بعين الاعتبار عند مراجعة الطلبات.

يتوجب على السجين أن يكون قد أمضى فترة كافية من العقوبة المفروضة عليه قبل النظر في أمر العفو.

التقديم على العفو الملكي

أكدت الجهات المختصة في المملكة على وجود عدة طرق يجب اتباعها للتقديم على العفو الملكي. كما أشار خادم الحرمين الشريفين إلى مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب أن تنفذ بدقة للحصول على العفو. وتشمل هذه الخطوات عدة إجراءات، نستخلصها فيما يلي: