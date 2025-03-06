جدول المواعيد الأسبوعي.. مواعيد عمل السجل المدني خلال شهر رمضان 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعد مواعيد عمل السجل المدني في رمضان من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين المصريين، حيث يسعى الجميع إلى معرفة تفاصيل وأوقات العمل خلال هذا الشهر المبارك. وقد أوضحت الجهات المعنية في مصر بعض القرارات الهامة التي تخص مواعيد العمل في السجل المدني، وذلك بغية ضمان تقديم جميع الخدمات بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين، دون التأثير على سير العمل أو تقديم الخدمات الأساسية في الوقت المحدد.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان

في سياق توضيح مواعيد عمل السجل المدني خلال شهر رمضان، أكدت الجهات المصرية المعنية أن العمل سيكون مقسماً إلى فترتين: صباحية ومسائية. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين وتقديم كافة الخدمات المختصة بأفضل صورة ممكنة. ومن المقرر أن تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً، إلى الساعة الثالثة عصراً، مما يتيح فرصة كبيرة للمواطنين لإنجاز معاملاتهم خلال هذه الساعات المحددة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بشهر الصيام.

أما بالنسبة للفترة المسائية، فسوف تبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً. ومن المهم التنويه إلى أن أي إجراء أو معاملة تتطلب حجزاً مسبقاً عبر الإنترنت، مما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان تقديم الخدمة بشكل فعال، بحيث تتمكن الجهات المختصة من تحقيق الخدمة بشكل أسرع وفي أقل وقت ممكن. يتيح هذا النظام للمواطنين حجز مواعيدهم في أي وقت على الإنترنت، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

خدمات السجل المدني

يمثل السجل المدني فئة هامة من الخدمات الإدارية التي يحتاجها المواطنون في مختلف مراحل حياتهم، حيث يتضمن العديد من الخدمات الورقية التي يتم التصديق عليها. ومن أبرز هذه الخدمات: