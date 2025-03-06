هل سيتم تعليق الدراسة في رمضان 1446؟ وزارة التعليم السعودية تُنهي الجدل

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر فترة رمضان من الأشهر المهمة في حياة المسلمين، حيث يرتبط هذا الشهر الكريم بعدة جوانب دينية واجتماعية وتعليمية. يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب حول مدى تأثير هذا الشهر المبارك على سير العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بتعليق الدراسة أو تخفيف مواعيدها. تسعى وزارة التعليم السعودية إلى طمأنة الجميع من خلال توضيح مواقفها بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال رمضان، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب الصائمين.

هل يتم تعليق الدراسة في رمضان؟

في سياق التساؤلات المستمرة عن تعليق الدراسة في رمضان، أوضحت وزارة التعليم السعودية رسمياً عبر منصاتها الإلكترونية أنه لن يتم تعليق الدراسة خلال هذا الشهر. بدلاً من ذلك، ستقوم الوزارة بتخفيف اليوم الدراسي بشكل ملحوظ، بحيث يصبح عدد الحصص 5 بدلاً من 8. وهذا التنظيم يهدف إلى تخفيف الضغط عن الطلاب والطالبات، مع ضمان استمرار سير المناهج الدراسية بجودة عالية، مع تحديد مواعيد كل حصة لتحقيق التوازن المطلوب في عملية التعليم.

مواعيد الدراسة في رمضان

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان الكريم، حيث يتوقع أن تبدأ الدراسة في بعض الإدارات التعليمية في تمام الساعة التاسعة والنصف أو العاشرة والنصف صباحاً. كما تقرر أن تكون مدة كل حصة 45 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء الطابور الصباحي خلال هذا الشهر، وذلك سعياً لتخفيف العبء على الطلاب والطالبات خلال فترة الصيام. بعد انتهاء شهر رمضان، ستعود المواعيد الدراسية إلى جدولها الاعتيادي، مما يعكس التزام الوزارة بسلامة وصحة الطلاب.

ختاماً، يمكن القول إن وزارة التعليم السعودية قد اتخذت خطوات مدروسة تكفل للطلاب تجربة تعليمية مريحة وملائمة خلال شهر رمضان المبارك. من خلال تخفيف مواعيد الحصص الدراسية وإلغاء بعض الأنشطة غير الضرورية، تسعى الوزارة إلى دعم الطلاب وتلبية احتياجاتهم في هذا الشهر. من المهم أن تبقى المناهج التعليمية مستمرة وأن يتمكن الطلاب من التكيف مع التغيرات في الروتين للدراسة من دون تأثير كبير على تحصيلهم العلمي.