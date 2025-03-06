شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1446-2025.. ورابط التسجيل

الرياض - أميرة القحطاني - يتزامن شهر رمضان المبارك مع فترةٍ من التأمل الروحي والعبادة العميقة، حيث يسعى المسلمون لتعزيز علاقتهم بالله من خلال الأعمال الخيرية، ومن أبرزها مناسك الحج. لذا، تزداد عمليات البحث عن رابط تسجيل حملة الراجحي للحج 1446 المجاني. تعتبر هذه الحملة فرصة فريدة للمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج دون تحمل أية تكاليف إضافية. يساهم اعتماد هذه الحملة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة، مما يعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي.

رابط تسجيل حملة الراجحي للحج 1446 المجاني

يمكن للراغبين في التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني اتباع الخطوات الممنهجة التالي:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الراجحي.

اختر خيار “التسجيل في الحج الآن” المتاح على الصفحة الرئيسية.

قم بملء النموذج الإلكتروني بكافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

قم بتحميل المستندات الثبوتية المطلوبة بشكل واضح ومقروء.

يُرجى الاطلاع على شروط وأحكام الحملة والموافقة عليها بالكامل.

اختم عملية التسجيل من خلال الضغط على زر “تسجيل”.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني 1446-2025

قبل تقديم طلب التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج، يتطلب الأمر مراجعة الشروط الأساسية التالية بعناية: