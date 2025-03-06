استقبال تردد قناة وناسة للأطفال الجديد2025 على نايل سات وعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - في الآونة الأخيرة، شهدت قناة وناسة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عنها، ويساهم ذلك بشكل كبير في تحقيقها شهرة واسعة بين القنوات المخصصة للأطفال. يزداد الاهتمام بالبرامج والأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث تساعد هذه التحديثات المستمرة في جذب جمهور أكبر. من خلال هذا المقال، سوف نستعرض آخر التحديثات المتعلقة بتردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة أطفال

تتضمن المعلومات المتعلقة بالتردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية ما يلي:

القمر الصناعي الأول هو نايل سات.

التردد الجديد للقناة هو 11430.

الاستقطاب هو رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو ¾.

تحديث تردد وناسة الجديد على عرب سات

أما بالنسبة للتحديثات الأخيرة لتردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، فالمعلومات كالتالي:

القمر الصناعي المستخدم هو عرب سات.

التردد المعتمد لقناة وناسة هو 11270.

الاستقطاب هنا أيضًا هو رأسي.

معامل الترميز الخاص بالقناة غير معرف في هذه المعلومات.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ¾.

خطوات تثبيت قناة وناسة على القمر الصناعي

لتثبيت قناة وناسة على القمرين الصناعيين، هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها، وهي كما يلي: