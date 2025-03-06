طريقة إضافة مواليد جدد إلى بطاقة التموين للحصول على سلع هذا الشهر 2025

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة التموين مؤخرًا عن سياسة جديدة تتعلق بإضافة المواليد إلى بطاقات التموين، حيث تقصر هذه الإضافة على أبناء أسر الضمان الاجتماعي وأعضاء برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى أبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية. ولمن يرغب في إضافة مولود جديد، يجب اتباع مجموعة من الخطوات والنصائح المهمة لضمان إجراء العملية بشكل صحيح.
طريقة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين
لتسهيل عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، هناك مجموعة من الخطوات التي يتعين اتباعها، يمكنك الإطلاع عليها بالتفصيل فيما يلي:
- أول خطوة هي الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببطاقات التموين.
- يجب أن تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة.
- قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك، الرقم القومي، واسم الأم بشكل صحيح في الحقول المخصصة.
- انتقل بعدها إلى خيار الخدمات التموينية، ثم اختر إضافة الأبناء الغير مقيدين في بطاقة التموين.
- حدد المولود المراد إضافته إلى البطاقة، مع ضرورة إدخال الاسم رباعي والرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.
- في النهاية، انقر على خيار “التالي” ثم اضغط على “حفظ”، وبذلك يتم إضافة المواليد بنجاح.
نصائح إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين
عند تقديم طلب لإضافة مولود جديد على بطاقة التموين، هناك بعض النصائح الهامة التي يجب اتباعها، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، وهي كما يلي:
- يجب أن يتكون الحد الأقصى للعائلة المسجلة في بطاقة التموين من أربعة أفراد، يتضمنون الزوج والزوجة واثنين من الأبناء.
- الجائز أن تكون البطاقة التموينية تتضمن ثلاثة أفراد فقط، كما أنه يمكن إضافة فرد واحد فقط في حالة الأسر الأولى بالرعاية.
- يشترط أن لا يقل عمر الابن أو الابنة المزمع إضافتهما عن أربع سنوات.
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